近萬名E.L.F齊聚高雄！Super Junior感受高雄各處SUJU包圍的狂熱！成員高喊「高雄起來！」

韓流帝王Super Junior已是三度在高雄開唱〜來台灣像是回另一個家的他們，一見到大家總是大喊「我回來了！」也從1月23日晚間揭開一連舉辦3天演唱會的序幕，場場都吸引近萬名E.L.F進場同歡。

為了迎接Super Junior的到來，高雄市政府也於高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、旅運中心等四大地標推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」，點亮象徵SJ寶藍色燈光，高雄巨蛋站還有成員個人月台以及限定專屬列車，讓E.L.F在演唱會前都能沈浸其中。



演唱會以〈Twins〉、〈U〉、〈It's you〉等歌曲揭開序幕，成員們無不使出渾身解數搞笑，神童向粉絲們大喊「我愛你們！」，厲旭則是看到大家這麼有精神，喊出他的招牌台詞「有信心嗎？！」，東海直接拋出飛吻，引爆現場E.L.F尖叫，藝聲也表示看到這場面就沒遺憾了！而始源則是為自己的感冒向大家致歉，自責應該要做好自我管理，此時沒想到圭賢竟在旁邊補刀：「對！對！」，讓現場又是一陣爆笑。



圭賢來到高雄除了記得秀台語「哇洗圭賢」外，還提醒大家「你們不能累！母湯喔！」非常接地氣，相隔多年才來高雄的希澈，則是因為後台應援而大喊「我愛鼎王」，銀赫則唱起他的solo 歌曲〈Say My Name〉，現場也隨即喊起應援。輪到隊長利特時，他照慣例先拉長音呼喊「高雄～！我以為台北對我們狂熱，原來高雄也這麼狂熱！聽說從上週開始，過馬路就能看到SUJU歌詞、地鐵也是SUJU，全部都是SUJU！我回來了！」難掩興奮驚喜之情。



而每次台灣粉絲的應援都讓SJ成員相當期待，這次也不例外，第一天準備了寫著「到現在只有一點喜歡」與「騙你的，喜歡到停不下來」的應援手幅。第二天則是由東海注意到台下寫著「守護哥哥們走的每一條盛開花路」的應援手幅，向各樓層揮手致意，表示能清楚感受到大家的心意。演出進入中段時，成員高喊「高雄起來！This is 高雄 time！」，〈D.N.A〉、〈Rockstar〉等歌曲接連登場，全場跟著起立應援。銀赫也戴上有色鏡片亮相，引發全場尖叫，〈A-CHA〉由圭賢負責收尾，以穩定的歌聲撐完整段演出。



第二天安可時，近萬名 E.L.F 齊聲喊出「SU・PER・JU・NI・OR」，並配合人體波浪。成員換上高雄限定周邊 T-shirt 再度登台，獻唱〈MARRY U〉，最後一句「你願意嫁給我嗎？I do」由神童接棒完成。演唱會在〈FINALE〉與二安〈Wonder Boy〉中畫下句點。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞