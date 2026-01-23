臉天才變「逃稅天才」？ 車銀優驚爆避稅 200 億，家族公司設在「鰻魚店」 隱匿手段全曝光

韓媒《京鄉體育報》今日獨家報導稱，車銀優及其母親涉嫌部署極為縝密的逃稅計劃，並借用車銀優「臉天才」的名號，將他形容為「逃稅天才」。

■ 關鍵一：變更法人性質 鑽法律死角規避審計

據確認，由車銀優擔任社內理事、其母設立的個人經紀公司「Cha』s Gallery」（音），於2024年9月11日更名為「The Ani 有限責任公司」（音），並將法人性質從「股份有限公司」變更為「有限責任公司」，地址也從金浦市遷移到車銀優父母於江華島的鰻魚餐廳。

分析指出，此舉是為了規避外部審計。 依南韓法律，達到一定規模的股份有限公司必須公開財務報表並接受外部會計監督; 然而，有限責任公司則處於審計死角，無須公開財報，極易隱匿資金流向與逃稅細節。



■ 關鍵二：落腳「避稅天堂」 江華島鰻魚店疑為空殼公司

將公司地址移至江華島被分析為避稅的「神之一手」。 根據《首都圈整備計劃法》，江華島被列為「成長管理區域」，法人在取得不動產時，可避開高達基本稅率 3 倍的取得稅加重稅率。 事實上，該法人已在營業項目中追加了「不動產租賃業」，避稅明顯意圖。 由於辦公地址與餐廳重疊，被國稅廳認定為並無實質營運、僅借用地址的空殼公司。



■ 追繳金額全球第六！規模超越夏奇拉、逼近 C 羅

國稅廳判斷，車銀優為了規避高達 45% 的個人所得稅最高稅率，利用稅率較低的家族法人迂迴轉移收入。 目前已對其發出追繳通報，金額高達 200 億韓元。

此一數字刷新了韓國演藝圈史上最高紀錄，在全球藝人稅務醜聞榜中也名列前茅，僅次於范冰冰（約1440億）、鄭爽（約540億）、C 羅（約280億）、夏奇拉（約210億）等國際巨星，排名全球第 6。



■ 經紀公司緊急回應：仍在法律解釋階段

對此，車銀優所屬公司 Fantagio 於 22 日緊急澄清，目前核心爭議在於該法人是否屬於「實質課稅對象」，全案尚未最終定讞，公司將針對法律適用上的分歧進行積極說明。

車銀優已於去年 7 月入伍，目前服役於陸軍軍樂隊。 其主演的 Netflix 影集《超能路人甲》即將公開。

