張根碩有望以療癒劇《俠飯》回歸！睽違 3 年挑戰「黑道主廚」展現反轉魅力

「亞洲王子」張根碩 傳出將帶著新作正式回歸！其所屬經紀公司 VAST娛樂證實，張根碩目前正積極討論接演電視劇《俠飯》（暫定名）男主角，這也是他睽違約 3 年再次回歸小螢幕，消息一出隨即引發廣大戲迷的期待。

韓版《俠飯》來襲！黑道大哥與大學生的熱騰騰療癒食光

據悉，張根碩收到的提議是飾演劇中男主角「馬韓相」。 該劇講述擁有精湛廚藝的黑道大哥馬韓相，在救下陷入危機的大學生後，潛伏躲藏在對方的住處，兩人透過熱騰騰的飯菜作為媒介，在日常點滴中互相治癒並為彼此應援。



本作改編自日本知名作家福澤徹三的同名小說，該原作在當地不僅擁有高人氣，也曾被翻拍成日劇。 由於張根碩平時就常在節目或社群中展現出水準級的廚藝，這份「本色出演」的契合度也成為大眾關注的焦點。



名導李民佑掌鏡，張根碩轉會後首部力作

本劇將由曾執導《花樣男子》、《神的測驗4》、《陌生人》等劇的 李民佑 導演執導。 李導過去以細膩刻畫人物關係的風格廣受好評，此次與張根碩的合作火花令人期待。

值得一提的是，《俠飯》是張根碩為了專注於演技活動、轉投新東家 VAST 娛樂後所選擇的首部作品。 若確定出演，這將是他繼 2023 年影集《誘餌》後，睽違 3 年推出的回歸之作，對演員與粉絲來說都意義非凡。

童星出身的張根碩過去曾憑藉《原來是美男》、《愛情雨》、《大撲》等熱門劇集風靡全亞洲。 此次挑戰性格粗駭卻內心溫暖的「黑道主廚」一角，預計將展現更為深厚的演技層次。 據悉，《俠飯》預計於 2026 年上半年正式開機。



