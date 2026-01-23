奇幻韓劇《今天開始是人類》改寫人生「世界級→無名練習生」羅門、張東周命運對調真相曝光

SBS 全新韓劇《今天開始是人類》第三集將揭曉羅門與張東周「命運互換」的真相，加上金惠奫三位主演首次正面交會的現場劇照公開。

先前播出內容描繪了歲月流轉後，走上截然不同人生道路的姜施洌（羅門 飾）與玄宇碩（張東周 飾）。因交通事故被迫放棄足球夢的玄宇碩，其位置由被選為青少年國家代表的姜施洌取代，之後更加入海外知名球隊，成長為世界級足球選手；反觀玄宇碩，受傷後無法再繼續踢球，迎來截然不同的命運。



再次被命運糾纏的兩人，發現了恩浩（金惠奫 飾）的「願望名片」，而在節目尾聲，更暗示兩人的人生再度出現反轉，引發觀眾好奇。

公開的劇照中，原本表示自己沒有願望的姜施洌，突然拿出恩浩的名片。毫無預警點燃名片的姜施洌、露出震驚神情的玄宇碩，以及隨後現身的恩浩，都讓人感受到三人關係即將迎來重大轉折。



即使恩浩離開後，緊張氣氛仍未消散。姜施洌查看手機畫面後難掩慌張，玄宇碩則以意味深長的眼神注視著他。究竟姜施洌向恩浩許下了什麼願望，又將帶來怎樣的結果，令人關注。

23 日今晚 9 點 50 分播出的第三集中，將描繪因一次許願而一夕從「世界級」淪為「無名練習生」的姜施洌，無法接受改變後命運、選擇抗拒的模樣。先前預告中恩浩所警告的「願望代價」，也將逐漸浮現輪廓。

製作團隊表示：「隨著姜施洌與玄宇碩的命運對調，他們與恩浩的關係也變得更加複雜。」並補充道：「是否能回到許願之前，請大家一起關注這個選擇的最終結果。」



