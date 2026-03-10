ENHYPEN李羲承宣佈退團轉型個人活動！團體改組 6 人體制，公司證實：尊重音樂志向

男團 ENHYPEN 成員 李羲承（HEESEUNG） 正式宣布退出團體，未來將以SOLO歌手身份展開全新挑戰。

所屬經紀公司 BELIFT LAB 於今日（10日）透過官方社群平台發布公告，表示在與成員們深入討論未來走向後，決定尊重羲承明確的音樂志向。 公司聲明指出：「羲承將從 ENHYPEN 團隊中獨立出來，往後的官方行程將以 6 人體制繼續活動。 這是經過長時間深思熟慮後所做的決定，我們深知對廣大粉絲來說，這是一個難以接受的消息。」

儘管退出團體，公司特別說明羲承仍將作為旗下藝人，以 SOLO 專輯形式回歸樂壇。 公司呼籲：「請以寬容的心理解這是為了 ENHYPEN 與羲承未來的選擇，也請各位 ENGENE 繼續給予展開新挑戰的 ENHYPEN 與羲承不變的愛與支持。」



羲承親筆信感性告白：不想因個人野心影響團隊

羲承隨後在 Weverse 公開親筆信，字裡行間充滿對成員與粉絲的感激。 他感性表示：「這 6 年時間充滿了言語無法形容、激動與珍貴的瞬間，多虧了與我分享無數情感的成員，以及總是填補我心中空缺的 ENGENE，我才能走向那曾遙不可及的夢想。 這段時間將成為我一生難忘的閃耀時刻之一，我想成為那個比誰都支持 ENHYPEN 的人。」

針對退團原因，他坦言自己一直持續進行個人創作，為了呈現更多樣的面貌，最終決定接受公司建議的方向：「雖然有許多想呈現的事物，但我內心也不希望在團體中只顧著展現個人的野心。」他也對感到驚訝的粉絲致上歉意，並承諾未來會成為更加努力奔跑的自己。



三百萬銷量男團面臨變動，未來動向備受矚目

透過選秀節目《I-LAND》結成的 ENHYPEN 於 2020 年出道，日前才憑藉正規二輯《ROMANCE ： UNTOLD》達成「三百萬銷量」的輝煌紀錄，世界巡迴演唱會更吸引超過 67 萬名觀眾參與。 消息一出，隨即引發全球韓樂迷的高度關注與討論。



