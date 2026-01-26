【圖】李奈映攜手鄭恩彩、李清娥出席《榮耀：她們的法庭》發佈會，三大女神同台、正面迎擊塵封多年的醜聞

ENA最新心理驚悚劇《榮耀：她們的法庭》今日下午在首爾舉辦發佈會，主演李奈映、鄭恩彩、李清娥及朴建浩導演出席活動。 本劇翻拍自同名瑞典影集，講述三位女律師面對一段塵封已久的醜聞，追查真相的故事。

劇中，李奈映、鄭恩彩、李清娥飾演在大學相識、擁有二十年情誼的好友，三人共同經營專為為女性犯罪受害者提供法律援助的律師事務所 L&J （Listen and Join） 。







李奈映飾演 L&J 律所的招牌明星律師「尹羅映」，憑藉出眾口才與耀眼外貌在電視圈極其活躍，擁有數十萬社群媒體粉絲，在律所中擔任對外代言人的角色。 在一個意想不到的時刻，她被迫直面困擾著她的過往陰影。





談及睽違 3 年回歸螢光幕的契機，李奈映表示：「第一次讀劇本時，驚訝於它像推理小說般引人入勝，讓人一氣呵成地讀完。」關於丈夫元斌的反應，李奈映表示兩人一起研讀了劇本，元斌對於詮釋角色的困難之處和感情釋放做了很多探討，並為她加油鼓勵。







鄭恩彩飾演 L&J 律所的首席律師「姜信宰」，兼三人組的領袖。 信宰擁有壓倒性的強大氣場，能游刃有餘地在談判與威脅之間切換以達成目標，更具備以笑容回擊攻擊的沉穩內功。









李清娥飾演 L&J律所的訴訟律師「黃賢珍」，火爆的性格讓她比起辦公桌更偏好奔波現場。 面對違背原則之事，她從不猶豫反抗，但也常因此收到「過剛則易斷」的忠告。











朴建浩導演分享了對「榮譽」的詮釋：「我個人想探討的是那種『不保持沉默，勇敢發聲』的責任感。 這並非為了獲勝而說出的言論，而是為了生存而發出的聲音。」該劇將於 2 月 2 日正式首播。



