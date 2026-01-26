高耀太申智宣佈5月與文元完婚！親筆信安撫粉絲：「深知大家充滿愛的擔憂，感激擁有全心支持我的人」

南韓長壽混聲組合「高耀太」成員 申智（Shinji） 即將成為 5 月新娘。 申智於 26 日在個人IG公開親筆信，感性宣布：「我想正式向大家報告人生中最重要的喜訊。 我人生的第二幕即將開啟，文元與我計劃在 5 月舉行婚禮。」

她在信中強調，兩人在朝夕相處下感情與信任益發深厚：「我非常感謝能擁有一個完全站在我這邊的人。 我們能夠彼此依靠，關係也變得更加堅固。」

面對外界對這段感情的觀望，申智堅定表示：「我非常清楚大眾充滿愛意的掛心與擔憂。 我不會忘記這份心意，會以始終如一的面貌與他並肩前行。」並承諾婚後也會持續以歌手身分帶來更豐富的活動。



爭議回顧：從電台結緣到「失言風波」

申智與文元因 MBC 電台節目《笑嘻嘻秀》結緣，並於去年 6 月首度公開婚訊。 然而，兩人的感情之路並非一帆風順。

申智曾於自己的YouTube 頻道公開將文元介紹給隊友金鍾旼與白佳的影片，不料文元在影片中說出「不知道申智這麼有名」，甚至對金鍾旼開玩笑稱其身材是「年紀肉（中年發福）」，遭網友砲轟言行失禮、不尊重前輩。



男方黑料連環爆，經紀公司出面滅火

隨著婚訊公開，文元的過往經歷也遭網路起底。 除了曾有一段婚姻並育有女兒外，更被指控涉及劈腿、學生與服役期間的霸凌行為，以及非法經營房地產等爭議。

針對指控，文元曾發聲為自己的輕率言行道歉，並坦承無名時期確實在無執照的情況下從事房地產業務，對此深表自責，但堅決否認其餘涉及人品與霸凌的指控。 申智所屬經紀公司 JG STAR 隨後也發表聲明，強調已針對各項疑雲完成驗證，確認其餘傳聞皆為子虛烏有，並公開證據資料以正視聽，表示：「我們尊重申智的意願，兩人正如同普通情侶般穩定相愛。」



國民天后行程不減，3 月前進越南開唱

1998 年以高耀太出道的申智，曾憑藉《純情》、《波瀾》等多首熱門金曲橫掃榜單，至今仍活躍於第一線，預計於 3 月 7 日赴越南胡志明市舉辦《Koyote Festival： Heung》演唱會，展現「拼命三娘」的職業精神。 男方文元則於 2012 年出道，曾發行過《倒春寒》、《只看著你》等作品。

