熱門韓綜《換乘戀愛4》下週還有特別篇！！未播出片段大放送，連主持人都被嚇到了

《換乘戀愛4》將以獻給「換乘迷」的特別篇回歸，公開正片中沒能呈現的刪減畫面，預計將再次讓「換乘迷」們陷入狂熱。

節目將在 1 月 28 日晚間 6 點推出特別篇，公開正片中未能呈現的未公開片段，大量釋出青春男女們那些祕密又真實的瞬間。



最新公開的特別篇前導預告中，可以看到引領《換乘戀愛4》的四位MC主持人——Simon D、李龍真、金叡園與 Yura 再次齊聚攝影棚。他們一同觀看 11 位入住者的幕後故事，並將面對當時未曾知曉的真相，引發觀眾強烈好奇。



在觀看未公開畫面時，Yura 忍不住表示：「這真的沒辦法播出啊。」流露出對出演者故事線的驚訝。此外，在已知 X (前任) 公開與最終情侶結果的此時，再回頭重溫青春男女們的初次相遇與最後選擇，能更立體地看見情感脈絡與變化，也將讓觀眾發現入住者們截然不同的魅力，令人期待。



《換乘戀愛4》透過回顧分手戀人們的過去、現在與未來，傳遞出面對各種形式的愛情與離別時，所需具備的成熟態度，每週都帶給觀眾共鳴、眼淚與心動。在 X 與 NEW 之間掙扎的青春男女，最終勇敢直視自己真實的內心，為彼此的幸福送上祝福、努力做出最好的選擇，這些面貌也獲得了眾多觀眾的應援。



憑藉戲劇性十足的敘事引發高度投入的《換乘戀愛4》，自首播以來便席捲各大 SNS 即時趨勢，每週穩居話題榜單，更連續 15 週榮登「每週付費訂閱貢獻者數」第一名，創下亮眼成績。

TVING《換乘戀愛4》特別篇，將於 28 日晚間 6 點正式公開，目前全集數皆可在Viu上觀看。



