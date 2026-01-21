風景與主角都淨化眼球的《愛情怎麼翻譯》！金宣虎＋高允貞化學效應太火爆！公開3日立即登上N台全球非英語節目第二名～

由演員金宣虎、高允貞所共同演出的新電視劇《愛情怎麼翻譯》於1月16日在N台一次全數公開12集，兩人的組合以及劇情發展立刻引爆全球人氣，也在短短天數內創下收視佳績。

新電視劇《愛情怎麼翻譯》於1月16日公開後，收視率已登上全球非英語系節目的第二名，在2026年一開年就創下佳績的《愛情怎麼翻譯》，劇情描述一個一夕間突然爆紅的女明星車茂熙，與一位多語言翻譯師周浩鎮，兩人合作必須在海外拍攝的戀愛實境節目，也發展出一段高潮迭起的浪漫愛情故事。金宣虎與高允貞兩位演員的魅力表現得一覽無遺，受到廣大觀眾們的喜愛。



劇中的周浩鎮與車茂熙，並非只是單純工作上的關聯，兩人除了是女明星與翻譯老師的關係以外，周浩鎮更是知道許多車茂熙不為人知的一面，連平時嚴謹的他，內心也開始受到動搖。一夕爆紅的車茂熙，精神上飽受折磨，還時常冒出第二人格影響她的日常生活，始終默默支持演員車茂熙的周浩鎮，在許多大大小小的事情接連發生之後，不知不覺越來越在意她，熟悉多國語言的他，到底能否成功翻譯這一份愛情呢？



除了情緒上的波動以外，周浩鎮還面臨多重難題，不知道自己是否已經徹底告別過往的單戀，以及出現在車茂熙面前的螢幕伴侶，日本浪漫王子阿博（福士蒼汰飾）也在拍攝過程中逐漸被車茂熙打動，而從原本對車茂熙不滿意，轉為逐漸產生好感，也成為周浩鎮的情敵。多重因子的催化之下，車茂熙與周浩鎮兩人之間的微妙變化令觀眾們的情緒跟著起伏不定。



《愛情怎麼翻譯》除了金宣虎與高允貞的粉紅泡泡流動非常精采之外，許多劇中助攻的配角們表現也相當出色，包含節目PD製作群，以及明星經紀人等等，所有人的交互作用也讓劇情增添不少精彩橋段。現12集已全數公開。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞