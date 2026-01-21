风景与主角都净化眼球的《爱情怎么翻译》！金宣虎＋高允贞化学效应太火爆！公开3日立即登上N台全球非英语节目第二名～

由演员金宣虎、高允贞所共同演出的新电视剧《爱情怎么翻译》於1月16日在N台一次全数公开12集，两人的组合以及剧情发展立刻引爆全球人气，也在短短天数内创下收视佳绩。

新电视剧《爱情怎么翻译》於1月16日公开后，收视率已登上全球非英语系节目的第二名，在2026年一开年就创下佳绩的《爱情怎么翻译》，剧情描述一个一夕间突然爆红的女明星车茂熙，与一位多语言翻译师周浩镇，两人合作必须在海外拍摄的恋爱实境节目，也发展出一段高潮迭起的浪漫爱情故事。金宣虎与高允贞两位演员的魅力表现得一览无遗，受到广大观众们的喜爱。



剧中的周浩镇与车茂熙，并非只是单纯工作上的关联，两人除了是女明星与翻译老师的关系以外，周浩镇更是知道许多车茂熙不为人知的一面，连平时严谨的他，内心也开始受到动摇。一夕爆红的车茂熙，精神上饱受折磨，还时常冒出第二人格影响她的日常生活，始终默默支持演员车茂熙的周浩镇，在许多大大小小的事情接连发生之后，不知不觉越来越在意她，熟悉多国语言的他，到底能否成功翻译这一份爱情呢？



除了情绪上的波动以外，周浩镇还面临多重难题，不知道自己是否已经彻底告别过往的单恋，以及出现在车茂熙面前的萤幕伴侣，日本浪漫王子阿博（福士苍汰饰）也在拍摄过程中逐渐被车茂熙打动，而从原本对车茂熙不满意，转为逐渐产生好感，也成为周浩镇的情敌。多重因子的催化之下，车茂熙与周浩镇两人之间的微妙变化令观众们的情绪跟著起伏不定。



《爱情怎么翻译》除了金宣虎与高允贞的粉红泡泡流动非常精采之外，许多剧中助攻的配角们表现也相当出色，包含节目PD制作群，以及明星经纪人等等，所有人的交互作用也让剧情增添不少精彩桥段。现12集已全数公开。



