【快讯】《黑白大厨2》林盛根宣布停止演艺活动但不停YT！更爆酒驾共四次还曾无照驾驶

因《黑白大厨2》爆红的厨师林盛根，近日因「酒驾累犯」风波，名声跌到谷底，负面舆论尚在发酵中。今（21）日他受《日曜新闻》独家采访，透过该媒体宣布停止演艺活动，将专注於经营YouTube频道及自己开设的餐厅。

事情得从林盛根自白的时间说起。18日林盛根上传自白影片，隔日‎《日曜新闻》撰写报导挖出判决书详情，并透露17日就连络上林盛根，林盛根还承诺20日会亲自解释，没想到18日他便自己上传影片自白。林盛根此举被大众认为是「抢先自白」以止血，想获得谅解反倒引发反效果，林盛根解释的内容亦被认为避重就轻甚至「说谎」。

虽然抢先了《日曜新闻》的报导，但林盛根仍依约在20日与《日曜新闻》见面受访。对於「抢先」一说，林盛根表达自己受到越来越多关注后，每天都想著要说出来，最后却没有勇气，9月接了酒的置入性行销（间接广告，即业务配合、业配）加上后续更多邀约，让他更感到害怕，才会自白。他强调自白影片是早就拍好，且时间是导演预定好公开的，他完全没有要先发制人的意思。林盛根也解释若好好规划道歉影片，他会穿上正装、态度更为庄严，但当时自己只想到「无论用什么形式都得出面说明」，且影片是12日拍的，那天他一口气拍了四支影片，只想著与制作人就酒驾一事真诚对话。

对於自白影片中影发争议的「说谎」内容，他重新说明：2017年的案件，他酒后叫了代驾，但因车上发生了口角导致代驾先行离开，他想再度呼叫另名代驾却无果，天冷只好先窝进车里发动引擎取暖，刚好被警察逮到；2020年同样和代驾有关，代驾中途要求加价，双方一样发生争执，他索性走150公尺（按：《日曜》注记判决书写200公尺）回家，隔天早上有人打电话要求他移车，他前往移车被逮。林盛根还说酒驾无论过了多久或几次都没有辩解的余地，但自己最初担心「讲越多，越像在责怪代驾」，一开始才没有说明白。

除了2009、2017年及2020年三次酒驾前科，对於1998年和1999年也曾违反《交通道路法》，他表示自己在IMF（亚洲经融风暴）时，和妻子合开便当店，在外送司机爽约时，当时的他就算没有驾照仍得骑机车送餐，「我有两个孩子还有侍奉母亲，那家店是我唯一的经济来源，别无选择」。无照驾驶事件指的就是1998年案件，而1999年又是一次酒驾，发生在仁川。《日曜》查出其无照驾驶被首尔地方法院南部支院判处8个月有期徒刑、缓刑2年，缓刑期间在仁川酒驾时，血液里酒精浓度0.153%，被处以500万元罚金。

另外，林盛根主动公开还有件可能会引发争议之事，是曾在鹭梁津附近的停车场因停车问题和他人发生冲突，最后因「双方伤害」或是「双方殴打」移交警方，最后大约赔了30万韩元。林盛根表示自己担心再有其他报导，干脆一次公开，「不想再有任何隐瞒」。

林盛根对《日曜》一并解释了「对客人态度不佳」，及「说服妻子纹身」争议，但他只承认酒驾，最后承诺未来不会再参与任何演艺活动上任何节目，他说：「若非厚颜无耻，怎么还能抬头挺胸上节目呢？我觉得那是对大家的欺骗。从今天起，不会演出无线台、综合频道、OTT等节目。」不过他亦说明：「但电视购物平台的立场是，合约期满前不能不做，有包装已印制完成等等问题。我认为中小企业代表不能因爲我受到损失，为了将损害降到最低，已经让他们找寻可替代的人，且现在播出的电视购物节目都是已录好的。」

林盛根最后表明自己将回归自身YouTube频道及料理：「YouTube从开设初期，就是无偿为遇到困难的小型业者和个体户提供食谱，所以会继续下去。最后，坡州市正在准备的餐厅也是我的本职工作，所以继续做下去。因为我是厨师，所以会回到本业继续工作。」林盛根更预告会再以影片正式道歉，「我会好好整理后於影片中告诉大家，以免引发误会。再度表示歉意。」

网友对林盛根的解释与道歉嗤之以鼻，认为林盛根说什么都是藉口，且就是没意识到酒驾的严重后果，才会一而再再而三犯错，退出演艺圈活动也应该结束YouTube频道经营，「不该再出现於大众面前」。

