《黑白大廚2》爆紅後翻車？ 林盛根鬼扯「只發動」，酒駕黑歷史連環爆！判決書揭穿「醉開上路」真相

以Netflix人氣節目《黑白大廚2》迎來事業第二春的韓國名廚林盛根，近日竟被爆出多次酒駕前科！他本人在18日緊急上傳影片「自首」，承認曾3度因酒駕被逮。 但這支「良心告白」影片，被爆其實是在媒體開始追查後，搶先一步釋出的止血操作。

林盛根18日在個人YouTube頻道「林盛根林匠TV」上傳影片，坦承過去曾有3次酒駕被逮紀錄。 他解釋當時情況：「喝了酒在車上睡覺，警察問我為什麼發動引擎坐在車上」、「後來才知道應該要關掉引擎坐著，大概是10年前的事」。 對於最近一次被逮，他則模糊表示「大約5年前」。



但據《日曜新聞》獨家掌握的判決書，2020年1月15日清晨6點15分左右，林盛根在首爾九老區的街道上，在酒醉狀態下親自駕駛約200米，隨後因酒駕臨檢被逮。 當時他的血液酒精濃度達0.141%，遠遠超過韓國駕照吊銷標準（0.08%），屬於嚴重醉酒狀態，依法可處1年以上、2年以下有期徒刑，或500萬至1000萬韓元罰金。 也就是說，他最新一次不是「在車上睡著」，而是實實在在酒後開車！他在影片中僅強調10年前的案子是「開著引擎睡覺」，對2020年這次是否駕駛車輛隻字未提，被質疑是怕完整真相曝光後引發更猛烈批評，才選擇避重就輕。

▼ 根本是酒駕累犯！判決書揭發「3次被抓」

韓媒爆料林盛根根本是酒駕累犯！除了2020年這次，他早在2009年與2017年就曾因酒駕收到簡易判決罰款200萬韓元與300萬韓元。 不過判決書未載明這兩次是否也有實際駕駛行為。

針對2020年的案件，法院於同年7月16日判決指出：「被告多次違反酒駕禁令，並在醉酒狀態下駕駛汽車」，最終判處有期徒刑1年、緩刑2年，並須進行80小時社會服務與40小時守法駕駛課程。



▼ 時間點超詭異！記者約訪後火速上片滅火

整起事件曝光時機點非常巧妙。林盛根上傳道歉影片的時間，正是在《日曜新聞》針對其酒駕前科聯繫他本人要求說明背景之後。他在17日晚間與記者通話時，還承諾「（1月）20日會親自見面說明」，結果隔天（18日）晚上就突然上傳了「自白影片」。

這明顯是典型的「採訪開始就搶先道歉」危機處理手法，想藉由「自發性認錯」的形式，在報導出來前先擋一波怒火。 過去許多引發社會爭議的藝人，也常在媒體開始調查後，於報導刊登前緊急「自首」，試圖降低外界批判聲浪。

影片上傳後林盛根便神隱，電話完全打不通。 連原本協助聯繫訪談的節目PD也關機失聯。

▼ 手寫道歉信稱「心裡有重擔」 網友不買帳

在18日上傳的影片中，林盛根展示了手寫道歉信，解釋公開過去酒駕的原因：「一直是我胸口沉重負擔的過往過錯，我想坦白並真心道歉、請求原諒。 最近受到太多喜愛，覺得把過去的錯誤藏起來繼續活動，是對信任我的人的欺騙與失禮...... 在為時已晚之前，用我的口坦白並道歉才是道理，所以今天上傳了這篇文章。」



不過網友顯然不買單，怒轟：「明顯就是在說謊啊，2020年明明開了車」、「血液酒精濃度0.141%還能只是睡覺？ 騙誰啊」、「要不是記者要寫新聞了，你會自己講？」、「累犯三次根本沒在怕的吧」。

▼ 憑《黑白大廚2》爆紅 代言火速下架

林盛根憑藉Netflix《黑白大廚2》人氣暴漲，被視為節目最大受益者之一，最終進入Top 7。 節目播出後，他的YouTube頻道訂閱數突破99萬，還登上綜藝《劉Quiz on the Block》等節目，活動不斷。



他近期更接到威士忌廣告贊助，不過該廣告影片已在他18日上傳道歉片後，迅速轉為「非公開」。事業剛起飛就因黑歷史見光而蒙上陰影，後續演藝活動是否受影響，備受關注。

