曾宣布引退卻又復出？朴有天日本近況曝光引熱議：穿日式傳統服現身寺院活動！

（多圖）前東方神起和JYJ成員、歌手兼演員的朴有天公開在日本的近況，再次成為話題焦點。

朴有天於本月3日在自己的SNS上，上傳了參加位於日本東京都八王子市高尾山藥王院舉行的傳統活動照片。

公開的照片中，朴有天身穿日本傳統服飾出席活動，吸引眾人目光。他與活動相關人士一同留下紀念照，在儀式進行期間，也被拍到坐在前排、以沉穩態度參與的模樣。隨著他自然融入當地氛圍的消息傳出，外界對其近況的關注也隨之升高。





他在貼文中表示自己參與了被稱為「세남」的儀式（歲男相關的祈福活動），並分享能親自見到當地寺院相關人士感到非常榮幸的感想，同時也向大家致意，希望2026年能為所有人帶來滿滿的好運。





照片公開後，網路上出現各種不同反應。有人對他在日本的活動感到陌生，也有人對他目前的動向產生好奇；同時，也有不少網友提及過去爭議，投以負面眼光。



朴有天於2003年以男團東方神起出道，獲得極高人氣，但在2009年與經紀公司SM娛樂爆發專屬合約糾紛後離開團體。之後與金在中、金俊秀組成JYJ，持續以歌手與演員身分活躍。

然而，他在2016年爆發私生活爭議，2019年又因涉嫌使用非法藥物引發社會譁然，最終被判處有期徒刑10個月、緩刑2年。當時他在記者會上否認指控，甚至提及引退，但之後證實確有吸毒事實，爭議進一步擴大。



此後，朴有天中斷韓國國內活動，轉往日本等海外地區發展。近期偶爾透過日本節目出演與當地活動現身，分享近況，但也因被列入高額、慣性欠稅者名單，再度捲入爭議。

隨著這次出席日本傳統活動，朴有天目前的動向再度受到關注，大眾對其活動的看法依舊兩極。

