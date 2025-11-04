「被韓圈封殺」朴有天轉戰日本！新劇搭檔「同款問題」男星重返螢光幕

韓國前天團JYJ成員朴有天，因吸毒、逃稅等醜聞淡出演藝圈後，竟在日本重啟演員生涯！

根據日本媒體11月1日報導，朴有天將出演12月在東京MX電視台播出的新劇《貪心的女人與有故事的男人》（《欲しがり女子と訳あり男子），正式回歸戲劇界。 這部三集浪漫喜劇講述一名因性騷擾嫌疑而被公司調職、人生陷入低谷的男人，意外成為合租屋管理人後發生的一連串故事。 這也是朴有天繼9月播出的東京MX電視劇《桃之歌（モモノウタ）》之後，相隔三個月再次亮相日劇。

而劇中另一位男主角是同樣有涉毒前科的日本藝人田口淳之介。 田口曾是傑尼斯團體KAT-TUN成員，2019年因與女友小嶺麗奈持有並吸食大麻被捕，後來被判處6個月徒刑、緩刑2年。 雖然當時他公開表示要退出演藝圈贖罪，但之後被爆在男公關店工作，引起輿論譁然。



朴有天的「黑歷史」更是韓娛圈經典。 他2019年因吸毒被捕，雖曾召開記者會堅稱清白，甚至發誓「若吸毒就退出演藝圈」，但最後被驗出陽性，遭判刑10個月、緩刑2年，形象一落千丈。 之後又因與前公司鬧上法庭、高額稅金欠繳等事件再度登上新聞。 根據韓國國稅廳2023年公佈的資料，他因未繳交包含資本利得稅在內的5筆稅款，被列入高額欠稅者名單，欠稅總額達4億900萬韓元。

近年朴有天主要在日本活動，還時常透過SNS分享生活點滴。 他曾在日本節目《70號房的主人》中表示，目前定居日本，覺得生活很幸福，無論天氣多熱多冷都無所謂，並透露能再次在舞台上唱歌跳舞「真的很快樂，也從粉絲身上獲得很多能量」。

