韩娱最狗血劳资战！从纠纷到刑事攻防战：朴娜勑与前经纪人互控多罪，风暴时间轴全揭露

韩国知名搞笑艺人朴娜勑，近来卷入与两名前经纪人A、B的严重纠纷，事件从劳资争议一路延烧，演变成涵盖「职场霸凌、非法医疗、特别伤害、恐吓未遂、业务侵占」等多项指控的长期法律战。 双方各说各话，至今仍未有定论。

这场风暴的起点，可追溯至朴娜勑离开原经纪公司后，成立由母亲担任代表的1人企划公司「N Park）」。 A、B两名前经纪人自2024年9月至2025年11月间在该公司任职，离职后正式引爆冲突。

冲突时间轴全整理：

2025年12月3日

前经纪人向法院申请对朴娜勑名下不动产假扣押，并预告将提起约1亿韩元的损害赔偿诉讼，主张遭受职场霸凌与特别伤害。 申请书中同时提及「代为开药」、「所谓『注射一幕』的不法医疗行为」、「私下差遣、性骚扰发言」等内容，相关资料日后陆续被媒体曝光。

同日，朴娜勑方面为该不动产设定近50亿韩元的最高额抵押权。 之后，法院裁准前经纪人的假扣押申请。



12月5日

朴娜勑提出和解协议，内容包括支付款项、要求对方撤告及未来不得诽谤，但遭前经纪人拒绝。 朴娜勑方随即在当天发出首份声明，反控前经纪人恐吓未遂，称对方在领取离职金后，又额外要求公司前一年营收的10%。 前经纪人也不甘示弱，当晚反告朴娜勑特殊伤害、名誉毁损，并以挪用公司资金为由告发其涉嫌业务侵占。

12月6日

媒体首次详细报导「注射姨母」事件，揭露朴娜勑疑似在非医疗场所接受非法注射。 朴娜勑方反驳是「向有医师执照者进行的合法医疗行为」。 前经纪人A则称拍照是为「向原公司报告」，但遭原公司否认。

12月8日

双方进行「凌晨会谈」后，朴娜勑发布第二份立场文，称「解开了误会与不信任」，但同时宣布「在一切理清前将暂停演艺活动」。 随后前经纪人提出的新和解条件要求朴娜勑承认所有指控，导致谈判再次破裂。

12月18日

前经纪人向首尔地方劳动厅提交职场霸凌申诉书，内容包括指控朴娜勑在行驶的车辆后座与同行男性发生特定行为，危及行车安全。



12月19日 & 2026年1月14日

朴娜勑以「恐吓未遂」及「业务侵占」罪名控告前经纪人，并两度以控告人身分接受警方调查。 她指控前经纪人在约1年2个月内使用法人卡约1.3亿韩元，其中A更涉嫌侵吞约6400万韩元的广告佣金。 A强烈否认，强调所有金流都经朴娜勑确认。

2026年1月2日 & 1月13日

媒体陆续报导劳动厅申诉书内容，以及朴娜勑「指示妇产科代领处方药」的争议。

1月14日关键访谈

在这场风波中，朴娜勑罕见接受媒体专访，部份承认了争议：

代领处方药：承认因行程繁忙，曾「传达过意思」请经纪人帮忙领药。

「注射姨母」：表示自己以为对方是医生。

业务侵占指控：否认挪用公司资金，称提款是为支付公司开销。

4大保险未投保：坦承疏失，但称是依前经纪人建议处理。

劳资纠纷核心：坚称已支付所有约定薪资，指控前经纪人后来勒索更高金额。

1月20日

针对「侵占3000万韩元」的报导，朴娜勑前经纪人A某出面澄清，表示所谓「L公司活动费」汇入自己成立的YYAC帐户一事，事前已与朴娜勑协商并取得同意，所有流程皆在其确认下进行。 他强调并非侵占，相关争议将交由警方调查说明。



目前进度：

目前双方已正式进入司法程序。 朴娜勑控告前经纪人恐吓与侵占的案件，以及前经纪人控告朴娜勑伤害、毁谤及业务侵占的案件，均在警方调查阶段。 这场从私下纠纷升级为全民关注的法律战，最终结果仍有待司法判定。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻