VIXX忙內Hyuk退伍！今將開直播回到星光面前！下月將有完整體Fancon

VIXX忙內Hyuk 2024年以社會服務要員（即台灣的「替代役」）身分服兵役，歷經1年又9個月，總算在本月17日退伍。

*回顧報導：

〈VIXX忙內HYUK入伍，三名哥哥摸摸平頭送別ㅠㅠ‎〉‎

Hyuk所屬經紀公司COMPANION COMPANY表示Hyuk為遵守和粉絲「星光」的約定──身心都會健康回歸──每天都盡最大的努力，而這「好像也成為了回顧自己並成長的契機」。COMPANION COMPANY更預告Hyuk會透過各種活動重新與大家見面，望大家多多支持，最後感謝粉絲在這段時間不間斷的應援。



COMPANION COMPANY宣布Hyuk會在今（20）日以直播方式率先和星光見面，接下來2月21日、22日VIXX會舉行完整體粉絲演唱會（Fan Concert、Fancon），會帶來自2019年以來時隔7年VIXX的完整體（Ken、Leo、N、Hyuk）表演舞台，非常珍貴。



順帶一提，Hyuk除了擁VIXX身分，從2012年以VIXX成員出道後，2016年主演電影《抓住才能活》（잡아야산다）正式進軍影視圈跨行演員，2019年也曾擔綱話劇《遺失的村莊：東赫家的布車》主演，在《Color Rush 2》等網路劇的表現亦令人深刻。Hyuk接下來還會帶來什麼樣的演技，和VIXX活動一樣值得期待。



