VIXX忙內Hyuk退伍！今將開直播回到星光面前！下月將有完整體Fancon
廣告

VIXX忙內Hyuk退伍！今將開直播回到星光面前！下月將有完整體Fancon

KPOP   2026年1月20日   星期二17:50   草莓  

（封面圖源：X@co_companion、X@RealVIXX）

VIXX忙內Hyuk 2024年以社會服務要員（即台灣的「替代役」）身分服兵役，歷經1年又9個月，總算在本月17日退伍。

*回顧報導：
〈VIXX忙內HYUK入伍，三名哥哥摸摸平頭送別ㅠㅠ‎〉‎

Hyuk所屬經紀公司COMPANION COMPANY表示Hyuk為遵守和粉絲「星光」的約定──身心都會健康回歸──每天都盡最大的努力，而這「好像也成為了回顧自己並成長的契機」。COMPANION COMPANY更預告Hyuk會透過各種活動重新與大家見面，望大家多多支持，最後感謝粉絲在這段時間不間斷的應援。

COMPANION COMPANY宣布Hyuk會在今（20）日以直播方式率先和星光見面，接下來2月21日、22日VIXX會舉行完整體粉絲演唱會（Fan Concert、Fancon），會帶來自2019年以來時隔7年VIXX的完整體（Ken、Leo、N、Hyuk）表演舞台，非常珍貴。

（圖源：OPUS Pictures）

順帶一提，Hyuk除了擁VIXX身分，從2012年以VIXX成員出道後，2016年主演電影《抓住才能活》（잡아야산다）正式進軍影視圈跨行演員，2019年也曾擔綱話劇《遺失的村莊：東赫家的布車》主演，在《Color Rush 2》等網路劇的表現亦令人深刻。Hyuk接下來還會帶來什麼樣的演技，和VIXX活動一樣值得期待。
（圖源：IG@storywiz.film）VIXX去年10月同框合影（圖源：X@RealVIXX）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » VIXX忙內Hyuk退伍！今將開直播回到星光面前！下月將有完整體Fancon
© 2026 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手