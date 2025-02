VIXX成員KEN熱唱中文歌曲獻台粉! 更展顯即興創作能力逗笑粉絲

韓團VIXX成員KEN於2月16日在台北CLAPPER STUDIO舉辦一天兩場的「2025 KEN FAN CONCERT IN TAIPEI」,與台灣粉絲相見歡。這場見面會以「WONDERLAND」為主題,KEN不僅帶來最新專輯裡面的作品,甚至還翻唱五月天、周興哲、IU等大家耳熟能詳的金曲,滿滿誠意送上給台粉的情人節驚喜。

KEN一登場就用中文向大家問候:「我的小星星們,有想我嗎?」,讓粉絲們齊聲尖叫,今日的FAN-CON以《Gradually》與《Bye My Only Universe》揭開序幕,KEN表示特別選擇這些歌曲是因為歌曲象徵著粉絲如同星辰般照亮他的道路。並以中文向粉絲們問候,他表示因為和大家在一起的時候總是感到幸福又開心。除了演唱專輯中的新歌《The Wind Blows》、《We Are Forever》等作品,也重現了他在音樂劇演出中的經典曲目,更特別為台灣粉絲準備驚喜,翻唱五月天的經典歌曲《戀愛ING》以及周興哲的《你,好不好?》,還演唱了IU的《Love poem》等大家相當喜愛的作品,可說是誠意滿滿。他笑說:「選歌時煩惱了很久,希望這些歌能傳達我的心意。」



除了唱歌之外,KEN也在每一個環節與粉絲們親密互動,本次他更用心讀出粉絲投稿的感人故事,分享音樂如何帶給大家力量與安慰,更展現即興創作能力編了首「怎麼辦之歌」,讓現場笑聲不斷,同時他也感性地表示如果他的音樂能成為大家的力量,那就是他感到最幸福的事。接下來KEN也挑戰多種舞蹈與專屬任務,展現反差萌,讓現場氣氛相當歡樂,也特別公開了帥氣照片,讓粉絲們大飽眼福。演唱會最後他也為了台灣粉絲把《Make me strong》一曲改為中文版,大讚台灣一直是一個值得感謝又溫暖的地方,總是比他期待的更讓他獲得力量和能量,很感謝粉絲們的支持。



