樂天免稅店再次啟用 aespa 為全球代言人！攜手KICKFLIP、HEARTS2HEARTS完成最強 K-pop 代言陣容

樂天免稅店於今日（9日）正式宣布，選定大勢女團 aespa 擔任全新全球代言人！此次合作不僅象徵著雙方的緣分續寫，更與今年 1 月起擔任代言人的 KICKFLIP、HEARTS2HEARTS 共同建構起強大的 K-pop 行銷陣容。

信任感破表！aespa 憑強大國際影響力回歸

由 Karina、Giselle、Winter、Ningning 組成的 aespa，自 2020 年出道以來便連發多首全球熱門單曲。 去年她們憑藉第六張迷你專輯《Rich Man》達成演藝生涯第七次「百萬銷量」紀錄，並透過第三次世界巡迴演唱會與全球粉絲見面，展現了無可撼動的國際影響力。

樂天免稅店解釋，aespa 曾於 2022 年起擔任過兩年的代言人，當時雙方成功的合作夥伴關係對提升品牌價值做出了顯著貢獻。 正是基於這份深厚的信任與亮眼的數據表現，決定再次邀請她們出任代言人，攜手拓展全球市場。



鎖定全球粉絲經濟，強化差異化購物體驗

藉此，樂天免稅店將以 aespa 為首的三大藝人陣容為核心，在明洞總店與世界塔店等觀光據點投放大型戶外廣告，並透過社群媒體（SNS）啟動一系列數位宣傳活動。 此舉旨在鎖定韓國國內、日本、大中華區及東南亞全境，利用強大的「粉絲經濟」吸引多國遊客。

樂天免稅店行銷部門長南宮杓表示：「非常期待能與 K-pop 代表藝人 aespa 再次合作，這將使全球行銷的協同效應達到最大化。 我們計劃在今年強化客製化行銷，為全球顧客提供更具差異化的購物體驗。」



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞