BTS 演唱會效應延燒台韓！釜山爆訂房亂象，高雄飯店漲價也遭官方稽查

BTS 防彈少年團 時隔約 4 年的完整體世界巡演行程中包含釜山，引發演出前後期間部分住宿業者所謂「霸道式經營」的爭議。

近日，網上陸續出現受害案例，指出遭到釜山地區住宿業者單方面通知取消訂房。

⏹︎ 住宿價格直接上漲五倍！

根據相關貼文內容，有些住宿業者以「整修工程」、「電梯施工」、「停止營業」等理由取消原有訂房，但之後卻被發現將同一日期的客房以遠高於原價的價格重新上架販售。



尤其是配合 6 月演出行程，數個月前就完成訂房的顧客們，在演出日期逼近時，以停止營業為由遭取消訂房的案例反覆被提出。部分住宿業者甚至將該日期直接設為「不可預約」，在平台上隱藏房源後，再透過其他管道以高價轉售。

以住宿訂房平台為準，海雲臺一帶部分五星級飯店的房價，從平時約 20 萬至 30 萬韓元，上漲至演出期間約 5 倍左右的情況也獲得確認。（30萬韓元約=台幣6065元）



類似爭議過去也曾發生。2022 年為祈願釜山申辦世博而舉行的防彈少年團免費演唱會期間，住宿費用一度暴漲至平時數十倍，引發「哄抬價格」的爭議。

⏹︎ 政府出面，整治住宿價格狂漲亂象

隨著爭議擴大，政府與地方自治團體也積極應對。李在明總統於 16 日透過個人 X（前推特）表示：「破壞整體市場秩序、對所有人造成重大傷害的惡質橫行行為，必須予以糾正」，並強調「應讓不當獲利所付出的代價，遠遠大於所得到的利益」。

釜山市宣布導入「哄抬價格 QR 舉報系統」，並組成市、區郡聯合稽查小組，計畫進行現場檢查。該系統讓觀光客可透過 QR Code 即時舉報住宿價格相關的不公平案例，受理內容將經由韓國觀光公社轉交給轄區地方政府與相關機關。



釜山市表示，將以接獲線上舉報的住宿業者為中心，同步進行業者遵守事項的檢查與勸導措施。釜山市長朴亨埈表示：「將透過線上舉報受理與區郡聯合現場檢查，預防不公平的住宿交易行為，並全面檢視觀光接待體系。」

⏹︎ BTS 來台開唱，高雄飯店房價也翻了五倍

BTS 終於再度來台開唱，選在了熱門城市高雄，雖帶動當地觀光與經濟消費，卻也衍生出了住宿亂象。他們將於11月19、21、22日在高雄世運主場館舉辦演唱會，消息一出，粉絲尚未搶到票，就提前湧入了訂房平台，卻驚見房價在短時間內迅速暴漲，原一晚2000~3000元台幣的房間，瞬間飆升至上萬元，更在網上傳出遭業者無故取消訂房的情形，引發眾多網友不滿。



台灣觀光局接獲通報後，隨即啟動旅館房價聯合稽查，嚴令業者遵守相關法規；若經蒐證查獲涉有違反「公平交易法」的情況，將移送公平交易委員會進行裁處。另對於查證屬實、涉及惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房的業者，則將依「發展觀光條例」等相關規定開罰，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

演唱會帶動觀光的同時，住宿亂象是否能被有效遏止，也成為台韓粉絲共同關注的焦點。

============

另一方面，根據所屬公司 BigHit Music 表示，防彈少年團將於 4 月 9 日，以及 11～12 日在京畿道高陽市高陽綜合運動場，為世界巡演揭開序幕。之後將於北美、歐洲、南美、亞洲等全球 34 個城市，舉行共 79 場演出。



在國內演出中，非首都圈地區僅釜山被列入行程。防彈少年團預計於 6 月 12 日與 13 日在釜山舉行演唱會，尤其是第二天 6 月 13 日，正好與防彈少年團的出道紀念日（13週年）重疊，吸引了全球粉絲的高度關注。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞