是《陽光姊妹淘》！南保羅婚禮「七公主」朴真珠、金敏英、金甫美都來了！擁抱太動人

以《陽光姊妹淘》「金玉」，還有《擁抱太陽的月亮》「旼花公主」角色成名的南保羅（前譯南寶拉），昨（10）日步入禮堂，當初和她以《陽光姊妹淘》結為真姊妹淘的朴真珠、金敏英與金甫美都到場祝福，氣氛高昂又動人。

南保羅2011年演出《電影陽光姊妹淘》，是女主角「任奈美」高中時期（沈恩敬 飾）的摯友團「七公主」、「Sunny」中的一員「徐金玉」，同團死黨還有何春花（姜素拉 飾）、鄭秀智（閔孝琳 飾）、柳福熙（金甫美 飾）、黃真熙（朴真珠 飾）與金薔薇（金敏英 飾）。



南保羅去年10月在YouTube曝光自己被男友求婚過程，並宣布步入禮堂‎，當時結成好友的姜素拉、金甫美、金敏英、千玗嬉（飾演尚美）都在底下留言祝福。昨日婚禮現場，有些好友雖然不克前來，但金甫美、金敏英、朴真珠都來了！金敏英和朴真珠還嗨唱DAY6的〈Welcome to the Show〉，最後和南保羅擁抱相當動人。



2018年閔孝琳和BIGBANG太陽結婚時，七公主全員出席；2020年金甫美懷孕時，邀請了七公主和芭蕾舞者丈夫尹全日一同舉行寶寶性別揭曉派對。此次南保羅結婚，讓喜愛《陽光姊妹淘》的觀眾再見七公主戲外好感情。金甫美發文寫道：「我們寶的婚禮！！！！雖然是時隔一個月才會見面，但每天都很搞笑，我愛你。」金敏英感性寫下：「以為早已是大人卻青澀的我，20多歲一頁滿滿的朋友們，是說起我自己不提到他們，便難以描述清楚的珍貴朋友們。託你們的福，我這樣的人才能夠越來越堅強。但是孩子們，比起我們已度過的時間，往後要度過的時間更多，知道吧？以後也請多多關照，我的愛。」



可能在電影裡也演一角（惜查無資料），但和七公主們也熟識、和南保羅從20幾歲就是摯友的吳賢俊（男團M.Pire成員Haru，現為模特兒），紀錄下了不少珍貴畫面寫下「一起度過20幾歲青春的保羅，結婚快樂」。除了七公主動人畫面外，他還錄下南保羅在接受祝歌獻唱時和歌手一起載歌載舞。南保羅婚禮上請的兩名歌手楊志恩（양지은）李道鎮（이도진）都是Trot歌手，嗨歌炒熱氣氛。



順帶一提，南保羅新郎是圈外人，是南保羅在教會認識的同齡人。南保羅經營YouTuber不曾公開過新郎面貌，親友曝光婚禮現場也都相當有默契未公開，而據說新郎長得像知名足球球星孫興慜，所以金甫美用了孫興慜貼圖遮住新郎臉。除了七公主、吳賢俊出席婚禮外，VIXX成員HYUK、宋枝恩和朴維（朴偉）夫婦、演員文芝茵、宋在喜等人也到場。



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