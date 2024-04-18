VIXX忙內HYUK入伍，三名哥哥摸摸平頭送別

1995年生的VIXX忙內HYUK今（18）起入伍，是團體最後一名履行兵役者。

‎上月21日即有消息HYUK本月18日入伍，今日所屬經紀公司COMPANION COMPANY發布新聞稿宣布HYUK正式入伍，進入訓練所進行基礎軍事訓練後，會服替代役，並請外界不要前往訓練所打擾，「HYUK將誠實履行兵役，會以更加成熟且健康的面貌回歸，希望大家多多喜愛與支持」。



HYUK在上月30日舉行了粉絲演唱會「Home」，演唱會中向粉絲表達「我會努力成為大家更寬敞更大的家」，希望粉絲們也要健康的替他加油、等待他回歸。入伍前夕HYUK轉發粉絲演唱會相關貼文，再次感謝「成為我『Home』和一起製作『Home』的所有人」。公司IG也發了一則他搞怪的「凍結的漢江上有隻HYUK貓走來走去」cover挑戰，這可能是他近期最後的「長髮」照了，因為稍早他便發布了入伍前理成平頭的照片。



照片中，他摸著自己的平頭，手裡捧著疑似是入伍送別的蛋糕，還有張他和被推成自己暱稱「효기」的落髮合照的可愛相片。他入伍，當然也少不了VIXX哥哥們的送行，N、LEO與KEN都沒缺席，更親暱摸摸他的平頭。除了和成員們合照，他也和家人們留下合影。



▼2天前VIXX私下聚會過，LEO寫下「我們孩子們」，也許正是成員們為HYUK餞別



▼隊長兼大哥的N（車學沇），幾分鐘前亦更新IG限時動態，用emoji再次摸摸HYUK的頭：「忙內一路順風！」溫暖又帶點傷感



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