VIXX忙内Hyuk退伍！今将开直播回到星光面前！下月将有完整体Fancon

VIXX忙内Hyuk 2024年以社会服务要员（即台湾的「替代役」）身分服兵役，历经1年又9个月，总算在本月17日退伍。

Hyuk所属经纪公司COMPANION COMPANY表示Hyuk为遵守和粉丝「星光」的约定――身心都会健康回归――每天都尽最大的努力，而这「好像也成为了回顾自己并成长的契机」。COMPANION COMPANY更预告Hyuk会透过各种活动重新与大家见面，望大家多多支持，最后感谢粉丝在这段时间不间断的应援。



COMPANION COMPANY宣布Hyuk会在今（20）日以直播方式率先和星光见面，接下来2月21日、22日VIXX会举行完整体粉丝演唱会（Fan Concert、Fancon），会带来自2019年以来时隔7年VIXX的完整体（Ken、Leo、N、Hyuk）表演舞台，非常珍贵。



顺带一提，Hyuk除了拥VIXX身分，从2012年以VIXX成员出道后，2016年主演电影《抓住才能活》（잡아야산다）正式进军影视圈跨行演员，2019年也曾担纲话剧《遗失的村庄：东赫家的布车》主演，在《Color Rush 2》等网路剧的表现亦令人深刻。Hyuk接下来还会带来什么样的演技，和VIXX活动一样值得期待。



