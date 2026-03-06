Kep1er 改組 6 人體制！徐永恩暫停活動 8 個月後宣布退團，公司證實：尊重其意願

女團 Kep1er 成員 徐永恩 在因健康因素暫停活動 8 個月後，最終確定正式退出團體，Kep1er 未來將以 6 人體制繼續演藝活動。

經紀公司 WAKEONE 與 KLAP Entertainment 於 6 日發表聲明：「自 2022 年出道以來，作為 Kep1er 成員與我們共同度過珍貴旅程的徐永恩，將結束其團體活動。」

關於退團背景，公司解釋道：「我們與徐永恩針對未來的活動方向進行了長期的深度對談，在慎重討論後做出了這項決定。」並進一步補充：「成員們也基於彼此的信任，尊重徐永恩的意願並為她加油。 我們由衷感謝這段時間作為團隊一員，比任何人都更具真心與熱情的徐永恩。」



隨著徐永恩的離隊，Kep1er 今後將由 崔有真、沈小婷、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉 等 6 位成員體制展開活動。

Kep1er 是於 2021 年透過 Mnet 選秀節目《Girls Planet 999》所誕生的限定團體。 當年憑藉出道曲《WA DA DA》僅用 12 天便奪下無線台音樂節目首個一位，並創下 K-pop 女團出道曲最快獲得日本唱片協會「金唱片」認證的紀錄。



在限定活動期結束後，2024 年 7 月成員坂本舞白與姜睿序回歸原經紀公司，Kep1er 由9人組改為 7 人組。 而去年 7 月因健康因素暫停活動的徐永恩最終選擇離隊，使得 Kep1er 的團體構成再次面臨變動。



