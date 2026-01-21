《黑白大厨2》林盛根酒驾风波持续延烧！安成宰主厨 YouTube 缩图急改引发关注

安成宰主厨的 YouTube 频道近日因修改曾邀请、且坦承有酒驾前科而引发争议的林盛根主厨出演影片的缩图，引起外界关注。

安成宰的 YouTube 频道「主厨安成宰」於本月 3 日公开了题为《黑白大厨：料理阶级大战2》抢先看：白汤匙们的生存游戏，从团队赛到一对一生死战」的影片，近期悄悄修改了该影片的缩图。



该影片内容为安成宰与 Sam Kim 主厨、林盛根一同造访郑镐泳主厨的餐厅，观看 Netflix《黑白大厨2》，并分享观后心得。原本的影片缩图中，来宾林盛根的脸孔最为明显，更加上了林盛根流行语「五万种酱料」的特别描述字样。



然而，近期修改后的缩图中，林盛根的脸部比例被缩小，文字也改为「新婚夫妇与白汤匙们」。看来是在察觉与林盛根相关的争议后，安成宰频道的制作团队紧急进行了调整。



林盛根近日出演《黑白大厨：料理阶级大战2》，成功挺进前 7 名，深受观众喜爱，但随后却透过自己的 YouTube 频道主动坦承过去曾有酒驾前科。据悉，他在过去 10 年间因酒驾三度被查获，并曾因刑事处罚而被吊销驾照、之后再重新取得。相关事实曝光后引发争议，原本预定出演的节目也接连取消，后续影响仍在扩大。（延伸报导：《黑白大厨2》爆红后翻车？ 林盛根鬼扯「只发动」，酒驾黑历史连环爆！判决书揭穿「醉开上路」真相）

