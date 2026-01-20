李帝勳《模範的士3》副角色精彩再升級！印象最深是「經紀人道奇」，為女團舞蹈哭著練一個月

在《模範的士3》中，李帝勳的各種副角色依舊超級搶戲！最近在採訪中，被問到最印象深刻的副角，他毫不猶豫選了「經紀人道奇」。

在 EP.9–10 女團詐騙案的劇情中，為了揭開 Yellow Star 公司代表姜珠莉（張娜拉 飾）對練習生的惡性壓榨，李帝勳化身為「經紀人道奇」。自己負責的新女團 Elements 成員知安在彩排前夕突然昏倒，在這關鍵時刻，他親自上場跳舞，李帝勳的不僅舞步幾乎媲美女團，還對著鏡頭擺出經典「結尾妖精」pose ，讓觀眾印象超深刻！



（＊相關報導：王道吉沒登場也超精彩！李帝勳《模範的士3》百變副角色全搶鏡）

回想當時，他說：「這段偶像劇情，感覺編劇是想用我以前在粉絲見面會上跳舞的經驗。壓力真的很大，當下想著『原來我得做到這種程度啊』。這集也能讓大家關注 K-POP 產業的黑暗面，但（就我個人而言）這可能是再也不會重演的一集。」



李帝勳還透露：「我每週練習兩次，幾乎哭著練了一整個月。以前完全沒用過的肢體動作，需要時間去學會和表現。如果早一點開始練習的話，可以展現更好的面貌，但真的很累。我也深刻體會到女團舞蹈有多難，真的不是誰都能當偶像。」



《模範的士3》大結局中，曾中槍墜落懸崖、生死未卜的金道奇（李帝勳 飾）再度現身，並與第一季主要反派「林女士」（沈素英 飾）的妹妹林福順一同登場。即便案件看似落幕，這個安排暗示「彩虹運輸」的故事尚未結束，也讓劇迷猜測是否會有第四季。對此，李帝勳表示：「我想包括我自己在內，彩虹運輸的大家都不想就這樣說再見！我也很想再見到大家，但目前還沒有收到具體討論內容。就我作為觀眾的立場，也只能耐心等待。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞