金宇彬患癌他陪伴健身，婚禮卻沒受邀？ 教練曝背後考量：他知我困難！網友反應兩極

健身教練梁致勝近日在節目中談及與演員金宇彬的交情，意外提到自己並未受邀出席金宇彬與申敏兒的婚禮，引發關注。

日前播出的KBS 2TV《末子show》節目中，梁致勝透露自己並未獲邀出席金宇彬與申敏兒的婚禮，背後原因令人感慨。 主持人先介紹梁致勝曾在金宇彬確診癌症時第一時間前往探望，後又聊到上個月金宇彬和申敏兒的婚禮並未邀請他，梁致勝坦言，金宇彬在得知他因健身房倒閉而陷入困境後，為了不給他造成負擔，特意未發送婚禮邀請。 他回憶起十年前金宇彬確診癌症時，自己曾在其家中設立臨時健身房，陪伴他透過運動逐漸恢復健康。 梁致勝溫暖說道：「總之，宇彬啊，恭喜你結婚了。」



話鋒一轉，梁致勝又吐露了自己近年遭遇的低潮。 曾有一位「知名歌手」朋友加入其健身房事業，雙方一度緊密合作，開設多家分店。 然而，他後來發現這位朋友背地裡做了許多不堪之事，例如假借梁致勝生日之名，向其他教練收取高額「禮金」據為己有，讓梁致勝遭受巨大背叛與經濟損失。

經歷健身房倒閉與信任崩塌後，梁致勝並未一直消沉。 他透露自己已轉換跑道，即將入職一家物業管理公司，負責大型建築與社區中心的管理工作，迎來了全新的開始，此決定也獲得現場嘉賓的掌聲鼓勵。



對於梁致勝並未邀請參加金宇彬婚禮一事，韓國網友議論紛紛，看法不一：「唉，錢就算了，但邀請至少該發一下吧...」、「宇彬啊，這樣有點讓人心寒呢」、「你能正向思考是好事」、「看來不是婉拒禮金的婚禮吧？」、「可能是怕邀請了，對方會因為這份人情被綁住十年才沒請，沒想到反而因此被拿出來說」、「要是真那麼親近，怎麼會不邀請？」、「如果是重要的人怎麼會不請」、「怎麼看... 都不像是該去的情況」、「讓生計困難的人參加喜宴，本身也有點那個吧」、「他現在都不是教練了，為何要邀請？ 金宇彬生病都是十年前的事了...」等。



