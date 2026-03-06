韓首檔發展障礙人士戀綜《萌動諮商所》開播！李孝利、李尚順夫婦化身戀愛導師，應援純粹悸動

韓國戀愛綜藝題材再進化！SBS 電視台近期推出以發展障礙人士為主角的全新戀綜《萌動諮商所》（몽글상담소，暫譯），並邀請到演藝圈模範夫妻 李孝利、李尚順 睽違多年同框擔任導師。 節目將帶領觀眾走進發展障礙青年的情感世界，一起體驗最真摯的心動瞬間。

全韓首創！打破偏見的「發展障礙青年」戀愛實境

這是韓國首檔紀錄「發展障礙（如自閉症、智力障礙等）青年」追求人生初戀的成長節目。 製作宗旨意在打破社會偏見，真實呈現他們在準備相親、約會及建立關係過程中，那份生澀卻無比堅定的真心。

值得一提的是，曾為《非常律師禹英禑》操刀的音樂導演魯英心也特別贈送主題曲，由李孝利親自獻唱、李尚順擔任製作人，展現全力支援。



鑽石級導師：李孝利陪挑約會服、李尚順當最強心理後援

李孝利與李尚順在節目中化身諮商所「所長」，不只是旁觀者，更親自擔任這群「萌動青年」的戀愛軍師。李孝利會陪同女孩們挑選約會裝扮、分享魅力技巧，並帶領他們透過瑜伽放鬆身心; 李尚順則從男性視角出發，協助規劃約會路線並給予穩定的心理支持。 兩人溫柔的視線，讓這群青年被視作獨立的「青年」而非單純的「障礙者」，這也是節目最核心的價值。



節目PD與李孝利夫婦因 5 年前合作《孝利與順心》結緣，兩人對生命的真誠態度促成了這次別具意義的合作。 高PD透露，李孝利和李尚順在很長一段時間裡親自陪伴這群發展障礙青年，他們頻繁見面、更深層地理解了彼此，自然而然地展開了身為『青年』與『人生前輩』之間的對話，出演者們也展現出毫不修飾、最真摯的面貌：「比起把他們當成大明星看待，成員們似乎更覺得兩位是為自己加油打氣的親近姊姊和哥哥。 」



企劃初衷：來自 PD 親弟弟的故事

節目的幕後推手是曾執導《學田與後輩金玟基》並榮獲百象藝術大賞作品獎的的高惠琳 PD。 她透露靈感源自同樣患有發展障礙的 20 歲弟弟，她曾自問：「我有把弟弟當成一個真正的成年人對待嗎？」這讓她意識到大眾往往忽略了這群青年的情感需求，甚至令當事人也產生自我放棄的念頭。

高 PD 希望通過這檔節目，讓大眾看見他們對愛情的渴望與努力：「不是要解釋什麼是發展障礙，而是重新審視那些我們不曾輕易聯想到的『青春』故事。」



首播看點：純真筆觸與「軟綿綿」的初次挑戰

節目名稱「몽글」形容心裡酥酥麻麻、軟綿綿的悸動感。 預告片中，出演青年們紛紛給出純真直接的反應，如坦言「我知道李孝利，但沒見過李尚順」，或糾結於「吃血腸要不要沾鹽巴」等細節，展現出不同於一般戀綜的純粹與幽默。

據悉，在 9 萬多名渴望戀愛的成年發展障礙青年中，共有 500 多人報名。 在首集節目中，李孝利與李尚順將與三位出演者進行首次會面，並在見面前閱讀了申請者親筆寫下的明信片，上面寫著：「我也想嘗試肢體接觸，對著喜歡的人，溫柔地。」純真的筆觸讓兩人的心也跟著柔軟起來。

李孝利夫妻見到的三位成員各具魅力。 患有智能障礙的吳智賢以伶俐的口才與陽光般的笑容讓現場充滿活力; 患有自閉類群障礙的柳智勳在嚴謹的生活規律中保有天真無邪的純粹; 而作為演員活動的智能障礙青年鄭志源則彷彿從電視劇走出來一般，展現出雖然生澀卻浪漫的面貌。



韓網反應：期待中帶著守護之心

消息一出，隨即引發韓網熱烈討論。 大部份網友對節目的溫馨初衷表示讚賞，同時對「惡魔剪輯」和「酸民惡評」表達擔憂，紛紛留言：「只要切入點抓得好，一定會很感人」、「那些鍵盤俠真的能安分點嗎？」、「最擔心的是出演者們看到留言會受傷」、「現在很多戀綜為了話題性，都會把出演者塑造成『惡女』或『反派』讓觀眾去罵...... 希望這節目千萬別這麼做」、「看預告片的感覺並不像是走辛辣刺激路線，應該可以放心」。

李孝利、李尚順夫婦與三位成員的首次會面，將在 8 日晚間 11 點 5 分首播的《萌動諮商所》正式揭曉。



