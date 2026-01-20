EXO「1月line」D.O. & Kai 生日劇本太會玩：你跪我、我跪你！老粉淚目：他們還是這麼甜
明星   2026年1月20日   星期二09:02   Tracy  

（封面圖源：FB@DOH KYUNG SOO、IG@zkdlin）

人氣男團EXO成員們的好感情眾所皆知，最近團內兩位「1月壽星」Kai和D.O.互相為對方慶生的可愛互動，又在韓網上引發熱烈討論啦。 兩人不但貼心互送禮物，還直接穿上對方送的外套「複製貼上」拍照，根本是現實版「我的兄弟怎麼這麼懂我」！

Kai的生日是1月14日，而 D.O. 的生日則是早兩天的1月12日。 最近在網路上流出一系列兩人互送禮物的照片，讓粉絲們全被甜到蛀牙！Kai送給D.O. 一件設計感十足的帥氣外套; 另一張照片中，D.O. 也送了Kai一件包裝精緻的外套作為回禮。 但更好笑的還在後面！這對活寶竟然各自穿上對方送的外套，擺出一模一樣的姿勢拍照。 Kai收到的是一件棕色系的 Varsity Jacket，而D.O.收到的則是帶有鉚釘裝飾的黑色保暖外套，兩件外套都超適合他們的風格，果然是彼此最了解彼此！


照片中收禮的那個人還會單膝跪地，逗趣的構圖加上兩人精準命中對方喜好的送禮眼光，讓粉絲直呼：「這兩人真的太會玩了！」、「D.O. 和Kai真的好感人啊」、「這兩人是真愛吧」、「EXO可愛死了」，充滿愛意的留言瘋狂。
（圖源：FB@DOH KYUNG SOO）

也有粉絲搞笑表示：「送生日禮物，但收禮的人要跪著收超好笑」、「太了解對方喜好，挑的衣服都超適合，太可愛了」。 還有人開玩笑說：「兩件外套感覺都是金鍾仁（Kai 本名）的風格耶，到底是各自買了自己想要的，還是特地為對方挑的？」巧妙點出兩人好交情。
（圖源：IG@zkdlin）

不少老粉也回憶湧現：「以前看EXO團綜的時候，就覺得Kai真的很喜歡敬秀（D.O.本名），我沒記錯吧？」提及兩人長久的友誼。 其他粉絲則紛紛留言：「最近 EXO 的物料都又可愛又好笑」、「沒想到這兩位這麼有梗」、「還是玩得這麼可愛」，對於 EXO 成員們近來的互動，可說是一片好評。

從出道至今一起走過十多年，互相了解至深的模樣，讓粉絲看了格外溫暖！不愧是「1月Line」的成員，用彼此慶生的方式創造特別回憶！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

