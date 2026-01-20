金俊秀昔住「寄生蟲」等級半地下房：沒廁所「尿水槽」惹心疼！ 如今砸89億買豪宅

男團JYJ成員金俊秀日前在SBS綜藝《我家的熊孩子》擔任特別MC，公開目前居住的豪宅，更首度揭露童年艱辛的居住環境。

金俊秀在節目中被主持人申東燁問到「聽說你特別重視住房，是因為小時候居住環境不好？」，他坦承回憶起過去經濟困頓的時期，感嘆：「現在回想起來，真的活得很辛苦。 就像電影《寄生上流》裡那樣，我們家也住過半地下室。 但電影裡的房子還有客廳、房間、廁所，我們家什麼都沒有，就是單間房，連廁所都沒有。」

金俊秀更透露當時生活的不便：「因為沒廁所，只能在水槽小便或鋪報紙解決。 廚房也不在房間裡，是要走出去的那種。 現在想想，與其說是家，更像是把倉庫當成家。」也正是從那時起，他立志「以後一定要住進好房子」。



歷經辛苦終於成為頂級偶像的金俊秀，成功後第一個想到的就是家人。 他表示：「出道後也住了很久宿舍，所以最先想送給父母的禮物就是房子。」孝順舉動讓現場媽媽團賓客感動大讚：「真是孝子！」金俊秀近期以高達89億韓元（約1.9億新台幣）購入韓國最頂級的L Tower Residence豪宅，話題不斷。

節目中金俊秀也聊到的事業近況，主持人徐章勳提到他正在挑戰音樂劇《陰間大法師（Beetlejuice）》，不僅行程已排到後年，收入更傳出大幅成長。 對此，金俊秀則靦腆笑著帶過，並未正面回應細節。



從宛如倉庫的單間房，到如今站上頂級舞台、入住高級住宅，金俊秀用自身經歷證明，對「家」的執著，不只是物質追求，而是一段被貧困磨出來的人生目標，也讓不少觀眾聽了相當鼻酸。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞