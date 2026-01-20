EXO「1月line」D.O. & Kai 生日剧本太会玩：你跪我、我跪你！老粉泪目：他们还是这么甜

人气男团EXO成员们的好感情众所皆知，最近团内两位「1月寿星」Kai和D.O.互相为对方庆生的可爱互动，又在韩网上引发热烈讨论啦。 两人不但贴心互送礼物，还直接穿上对方送的外套「复制贴上」拍照，根本是现实版「我的兄弟怎么这么懂我」！

Kai的生日是1月14日，而 D.O. 的生日则是早两天的1月12日。 最近在网路上流出一系列两人互送礼物的照片，让粉丝们全被甜到蛀牙！Kai送给D.O. 一件设计感十足的帅气外套; 另一张照片中，D.O. 也送了Kai一件包装精致的外套作为回礼。 但更好笑的还在后面！这对活宝竟然各自穿上对方送的外套，摆出一模一样的姿势拍照。 Kai收到的是一件棕色系的 Varsity Jacket，而D.O.收到的则是带有铆钉装饰的黑色保暖外套，两件外套都超适合他们的风格，果然是彼此最了解彼此！



디오 카이 선물 증정식

둘이 맞춰서 찍은거 너무 귀여워서 죽음 pic.twitter.com/q9GBy7qlkU — 됴돌이표 ( @dyodolle) January 18, 2026

照片中收礼的那个人还会单膝跪地，逗趣的构图加上两人精准命中对方喜好的送礼眼光，让粉丝直呼：「这两人真的太会玩了！」、「D.O. 和Kai真的好感人啊」、「这两人是真爱吧」、「EXO可爱死了」，充满爱意的留言疯狂。



也有粉丝搞笑表示：「送生日礼物，但收礼的人要跪著收超好笑」、「太了解对方喜好，挑的衣服都超适合，太可爱了」。 还有人开玩笑说：「两件外套感觉都是金钟仁（Kai 本名）的风格耶，到底是各自买了自己想要的，还是特地为对方挑的？」巧妙点出两人好交情。



不少老粉也回忆涌现：「以前看EXO团综的时候，就觉得Kai真的很喜欢敬秀（D.O.本名），我没记错吧？」提及两人长久的友谊。 其他粉丝则纷纷留言：「最近 EXO 的物料都又可爱又好笑」、「没想到这两位这么有梗」、「还是玩得这么可爱」，对於 EXO 成员们近来的互动，可说是一片好评。

从出道至今一起走过十多年，互相了解至深的模样，让粉丝看了格外温暖！不愧是「1月Line」的成员，用彼此庆生的方式创造特别回忆！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻