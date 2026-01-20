「初代韓劇男神」柳時元首次公開比自己小19歲的妻子！再婚絕美數學講師登場掀熱議

主演過熱門韓劇《紙鶴》《美麗的日子》《Style》的演員柳時元，公開了比自己小 19 歲的妻子，吸引了眾人的目光。

19 日晚間播出的TV朝鮮《朝鮮的愛情高手》中，公開了結婚 6 年來首次在節目中亮相的美貌數學講師妻子，以及被稱為「NEW 愛情高手」的柳時元在戀愛時期的相關故事。



⏹︎ 夫妻檔出席友人婚禮身影曝光後，創下超高點閱率

先前在搞笑藝人尹正秀的婚禮上，柳時元夫婦以夫妻檔賓客的身分被鏡頭捕捉，影片創下高達「283 萬次觀看」，這對夫妻也首度正式出演節目。柳時元為了女兒的周歲宴，拜託認識 32 年的摯友尹正秀擔任主持人，並表示：「為了周歲宴，連蜜月旅行都延後，真的非常感謝他。」



當天也公開了與尹正秀夫婦一同用餐的畫面。當「19 歲年下」的美貌數學講師妻子登場時，在旁觀看的鄭伊朗驚呼：「長得這麼漂亮，書又念得好？什麼都有了吧！」讚嘆不已。柳時元夫婦也準備了驚喜花籃作為禮物送給尹正秀夫婦。柳時元親自替妻子繫上圍裙，還擔心她會被園藝剪刀割傷而坐立難安，展現了「體貼丈夫的教科書級示範」。



⏹︎ 對婚姻感到害怕的柳時元，還以為不會再結婚了

柳時元回憶與妻子的初次相遇時表示：「是在朋友聚會上認識的。我其實不太會主動要聯絡方式，表面上是哥哥、妹妹的關係，但心裡已經有好感了。」他也坦言：「因為曾經失敗過一次，所以對婚姻感到害怕，甚至覺得這輩子不會再結婚了。」



當柳時元吐露對婚姻的恐懼時，妻子則表示：「他每次見面都說那樣的話，我就想，與其感情變深，不如早點結束。」說明了兩人曾一度分手的原因。觀看 VCR 的黃寶羅也表示認同：「年紀又小，可能會覺得是在浪費時間。」不過，柳時元夫婦在分開後仍彼此關心，三年後重新聯絡並復合，最終步入婚姻。



柳時元的妻子也分享了戀愛時期的故事，包括丈夫親手準備的三明治便當，以及充滿愛意的手寫信。她也透露，即使結婚已 6 年，兩人至今仍會緊緊牽著手、自然表達感情。柳時元稱讚道：「妻子和我不同，很會表達情感，這一點和我非常合得來。」黃寶羅則笑說：「我也得對老公好一點，不能再說『你是不是人啊』這種話了……今天開始要反省。」一番真誠又直白的發言引發現場大笑。

⏹︎ 柳時元稱讚年下妻子「形象乾淨清純」

柳時元與妻子一同現身節目，並展現他平時經常送花與寫信給妻子的浪漫一面。他回憶道：「交往第 100 天時，我送了 100 朵白玫瑰。因為老婆給人的形象乾淨又清純，比起紅玫瑰，白玫瑰更適合她。」



接著他分享了一段驚險插曲：「那時岳母還不知道我們在交往，結果她來女兒家時看到了玫瑰花。」他說：「怎麼看都是男人送的玫瑰吧？」差點就被發現戀情。對此，柳時元的妻子表示：「我好像有跟媽媽說我有男朋友。」但當時並未透露對方就是「藝人柳時元」，說明了當時的情況。



妻子也回憶祕密交往時期的青澀往事，表示：「我跟媽媽說我沒有和男友的合照。她還反問『這說得通嗎？』，但最後還是順利蒙混過關了。」



