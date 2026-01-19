繼韓國和中國，SUPER JUNIOR 20週年特展「SUPER RECORDS」終於來到台灣！

韓流天團SUPER JUNIOR在台灣一直擁有高人氣，下週即將來台舉行《Super Show 10》高雄場演唱會，最新消息下月還有20週年特展「SUPER RECORDS」台灣場！

SUPER JUNIOR 去年贏來20週年，活動滿檔，除了帶來正規專輯《Super Junior25》及巡迴演唱會《Super Show 10》之外，還有20週年特展「SUPER RECORDS」及快閃店「SJ Market」。20週年特展和快閃店除了在韓國本地外，都曾拓展到海外中國。



雖然演唱會在台灣台北與高雄各開三場，但台灣E.L.F.難免心裡不平衡「台灣都沒有特展與快閃店」。理由是台灣是海外巡演國家場次之最（共六場），且場場完售，證明了台灣E.L.F.數量眾多及財力雄厚，但SM娛樂卻選擇把20週年特展和快閃店開在中國內陸，中國分明礙於禁韓令的關係，除了港澳之外的地方韓星都無法開演唱會，連能享受演唱會的港澳E.L.F.也無法輕鬆參與特展與快閃店。



好消息是20週年特展「SUPER RECORDS」真的要來台灣了！發文甚至看得到幾乎在K-POP圈成為「禁詞」的「TAIWAN」、「台灣」，特展命名「'SUPER RECORDS' IN TAIWAN」，文案正寫：「E.L.F. 們～把台灣染成藍寶石藍的 SUPER JUNIOR 迎來 20 週年，要來和大家見面了！」按照官方X介紹欄，「'SUPER RECORDS' IN TAIWAN」將在下月9日到22日舉行，辦在新光三越台北信義新天地A9 9F（台北市信義區松壽路9號9樓）。



台灣E.L.F.激動不已，紛紛期待屆時入場小卡會有什麼「台灣限定小卡」，但也有人哀嚎舉辦時間有一大半卡到過年，時間安排面臨困難。台灣E.L.F.興奮的同時，輪到日本E.L.F.傷心了，日本《SS 10》也有四場，且‎去年SM娛樂發布新聞稿承諾日本會展開特展‎，至今卻仍未實現。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞