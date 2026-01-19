继韩国和中国，SUPER JUNIOR 20周年特展「SUPER RECORDS」终於来到台湾！

韩流天团SUPER JUNIOR在台湾一直拥有高人气，下周即将来台举行《Super Show 10》高雄场演唱会，最新消息下月还有20周年特展「SUPER RECORDS」台湾场！

SUPER JUNIOR 去年赢来20周年，活动满档，除了带来正规专辑《Super Junior25》及巡回演唱会《Super Show 10》之外，还有20周年特展「SUPER RECORDS」及快闪店「SJ Market」。20周年特展和快闪店除了在韩国本地外，都曾拓展到海外中国。



虽然演唱会在台湾台北与高雄各开三场，但台湾E.L.F.难免心里不平衡「台湾都没有特展与快闪店」。理由是台湾是海外巡演国家场次之最（共六场），且场场完售，证明了台湾E.L.F.数量众多及财力雄厚，但SM娱乐却选择把20周年特展和快闪店开在中国内陆，中国分明碍於禁韩令的关系，除了港澳之外的地方韩星都无法开演唱会，连能享受演唱会的港澳E.L.F.也无法轻松参与特展与快闪店。



好消息是20周年特展「SUPER RECORDS」真的要来台湾了！发文甚至看得到几乎在K-POP圈成为「禁词」的「TAIWAN」、「台湾」，特展命名「'SUPER RECORDS' IN TAIWAN」，文案正写：「E.L.F. 们～把台湾染成蓝宝石蓝的 SUPER JUNIOR 迎来 20 周年，要来和大家见面了！」按照官方X介绍栏，「'SUPER RECORDS' IN TAIWAN」将在下月9日到22日举行，办在新光三越台北信义新天地A9 9F（台北市信义区松寿路9号9楼）。



台湾E.L.F.激动不已，纷纷期待届时入场小卡会有什么「台湾限定小卡」，但也有人哀嚎举办时间有一大半卡到过年，时间安排面临困难。台湾E.L.F.兴奋的同时，轮到日本E.L.F.伤心了，日本《SS 10》也有四场，且‎去年SM娱乐发布新闻稿承诺日本会展开特展‎，至今却仍未实现。

