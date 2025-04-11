「K-POP傳奇」SUPER JUNIOR 20週年展覽「SUPER RECORDS」將展開！

被視為「K-POP傳奇」、「韓流帝王」的SUPER JUNIOR，今年2025年逢出道20週年，在推出團體綜藝《Woke Up to Super TV》之後，緊接著是展覽「SUPER RECORDS」！

SUPER JUNIOR出道20週年紀念展覽「SUPER RECORDS」將在本月25日至5月18日，於首爾廣津區峨嵯山路30路26號的「MALL OF K」舉行，為期24天。在韓國國內展出後，5月、6月也將在日本及中國等地展出。



據官方介紹，此次展覽囊括了被稱為「K-POP傳奇」的SUPER JUNIOR長達20年的活動歷史，韓國場約350坪的空間將以SUPER JUNIOR豐富的唱片分類作為主視覺要素。為了使觀眾更投入其中，還會展現「成為秘密要員的SUPER JUNIOR」特別故事，更有互動任務、迷你遊戲區、特色拍照區、周邊商品等體驗內容。

▼先前公開的預告海報透露了內容！？



展覽門票將從18日中午透過線上預售網站Interpark起售，詳細內容將持續在X@SJ_20th_SR與IG@sj_20th_sr

宣布。



除了團綜及展覽，SUPER JUNIOR 20週年還將發行專輯、舉行演唱會巡迴演出，粉絲E.L.F.們可持續期待！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞