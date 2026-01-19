《黑白大廚2》孫鍾元登時尚雜誌封面，挑戰雅痞魅力造型！韓網兩極評價：很有型 vs. 還是乾淨風格更適合

憑藉 Netflix 熱門實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季與 JTBC《拜託了冰箱 Since 2014》聲名大噪的米其林星級主廚孫鍾元，近日受邀擔任男性時尚雜誌《ARENA HOMME+》3 月號的數位封面人物。

■ 雙星名廚的時尚變身：紳士眼神下的強烈氣場

孫鍾元目前同時執掌兩間米其林一星餐廳——專注創新韓國料理的「Eatanic Garden」以及主打法式菜餚的「L'Amant Secret」，雖然不是標準的大帥哥，卻因乾淨俐落的外表與斯文紳士的風度，被韓網愛稱為「氛圍好感男（느좋남）」。

在本次畫報中，孫鍾元褪下純白的廚師袍，換上修身剪裁的皮革夾克、帶有馬銜扣元素的時髦長褲以及黑色絲絨套裝，即便眼神溫和、舉止內斂，仍展現出強烈的存在感。







攝影團隊還選用大膽鮮艷的色彩作為背景，與孫鍾元極簡色調的服飾形成鮮明對比，凸顯出他與廚房內截然不同的多樣面貌。







■ 韓網評論：要被《拜託了冰箱》成員吐槽一整年？

畫報公開後，迅速在韓國社群平台引發熱議，網友的反應相當有趣且兩極，支持派大讚主廚表現力佳、有名模潛質，也有人認為部份造型過於沉重油膩、反而不如平時清爽專業的模樣，打趣說：「造型師要出來負責，孫主廚是無辜的」、「感覺《拜託了冰箱》的人又要拿這組照片瘋狂取笑他了」。



