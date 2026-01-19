[推薦]《魔鬼交易》失明母親宋智孝明知不可為 奇蹟的降臨卻引來殺身之禍

電影《魔鬼交易》是宋智孝繼《詭妹》後再度推出的電影作品，劇情描述宋智孝與金炳哲這對平凡夫妻育有一子，但在一場車禍後，奪走了兒子的靈活雙腿以及母親的視力，於是身為醫師的父親，決定帶著全家到一個被稱為「奇蹟之村」的地方五福里，打算重新開始生活，但全村卻充滿了詭異氣息。

打從這家人一入住就因為盤旋的烏鴉而不得安寧，這位父親心煩意亂的開車出門，不慎撞傷一位老人，身為醫師的他緊急將他帶回家安置並進行急救處置，接著卻因為無法查出他的身份而只好讓他繼續住在家中的倉庫。但一夕之間，原本下半身癱瘓的兒子竟突然可以走路了，失明的母親也恢復了視力，但這所有看似奇蹟的降臨，卻都不是平白得來的…



《魔鬼交易》片中以超自然的現象，展現所謂奇蹟的降臨，但所呈現的是人類的自私與貪婪。當你的人生處於低谷，正渴望著奇蹟的發生，眼前你發現真的能夠達成心願，而付出代價的卻是其他人，即使看見別人因此痛苦，得到了利益的你，是否選擇不聞不問，仍然自私地渴求更多奇蹟的發生？



《魔鬼交易》中的醫師父親，對於兒子及太太的病情再清楚不過了，即使家庭因一場車禍而失去和樂氣氛，仍然努力尋求新的起點。當他眼前出現了無法解釋的奇蹟，一方面雖然看見兒子重拾笑容而感到開心，但他立刻得知這奇蹟是來自另一人的犧牲，心情複雜陷入天人交戰。因為他很清楚地知道，這不是奇蹟，這是從別人身上搶來的。人的慾望是無止盡的，失去視力的母親除了也希望重見光明，更努力將這場奇蹟包裝成神蹟，而逃避面對真正的受害者。



而既得利益者，有可能交還降臨在自己身上的「奇蹟」嗎？對於沒有原因卻突然受害的人們，又是何其無辜。這個村莊沒有所謂的奇蹟，只有大肆讚揚得到奇蹟的人，將榮耀歸為上帝，卻隱藏了所有受害者。有人能夠拒絕魔鬼提出的交易條件嗎？《魔鬼交易》現正熱映中。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞