熱門韓劇《梨泰院Class》《人性課外課》金東希校暴事件 4 年後重返演藝圈，簽約新公司準備復出！

主演 Netflix《人性課外課》、參演 JTBC《梨泰院Class》的演員金東希加入了新經紀公司，在校園暴力爭議後約 4 年，正式著手重返演藝活動。

NeoS 娛樂於今天正式表示：「已與演員金東希簽訂專屬合約，未來將全面負責其經紀與演藝活動。」透過此次合約，金東希將與甘宇成、李泰九、尹度振、崔宇赫等演員成為同門，為演員生涯的再出發做準備。



金東希於 2018 年以網路劇《A-TEEN》出道，之後陸續出演 JTBC《SKY Castle》、《梨泰院Class》，迅速被視為新生代的潛力演員。尤其在 Netflix 韓劇《人性課外課》中展現層次豐富的情感演技，確立了主演級演員的存在感，並透過電影《幻影》將活動領域擴展至大銀幕。





然而，他原本順遂的演藝之路在 2021 年因校園暴力指控而停擺。當時有指控稱他曾霸凌身心障礙的同學，金東希方面雖採取法律行動，但被以名譽毀損起訴的爆料者最終獲判「不起訴」，使爭議進一步擴大。金東希隨後全面中斷活動，已完成拍攝的電影《你和我的季節》至今仍未上映。

在自我反省期間，金東希於爭議約 1 年後的 2022 年 1 月，透過所屬社發表道歉聲明並低頭致歉。他表示：「年幼時因輕率的判斷與不成熟的想法，未能好好體諒朋友的心情。」並坦言：「因害怕連未曾發生的事情也會被當成事實接受，始終沒有勇氣開口。對於因此受傷的人們，我深刻反省並致上歉意。」



隨著長時間空白期的結束，金東希攜手新所屬社啟動復出準備，能否克服大眾冷淡的目光，再次站穩演員位置備受關注。所屬社方面表示：「將與金東希慎重討論未來的活動方向，審慎準備回歸。」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞