別忘了Apink是史上女團單曲最多一位紀錄者！15週年再奪一位，全員實力派開全麥高音狂飆！

阿粉出道15年無庸置疑的實力啊～

*延伸閱讀：

‎〈Apink 15週年〈Love Me More〉MV四天破千萬！佳評如潮獲譽「真正的K-POP」〉‎

逢出道15週年，Apink推出第11張迷你專輯《RE : LOVE》，主打歌〈Love Me More〉佳評如潮，昨晚（15日）再傳出捷報奪下音放一位！



Apink是愛豆前輩團中，難得打歌到第二週的團體，8日起從《M Countdown》出發，隔週再回到《M Countdown》便拿下一位大獎！宣布一位當下，可看見每位成員都面露驚喜，隊長初瓏受寵若驚地感謝粉絲Panda和團隊工作人員，並表示：「出道了15年還可以獲得這個獎非常感激，未來還是會努力展現好的一面，謝謝大家。」



安可音樂一下，其他後輩都還沒完全下台，鄭恩地導入開唱「Oh baby」便一鳴驚人！金南珠、尹普美、朴初瓏、吳夏榮開口也可圈可點，開全麥展現全員堅強實力！讓人不禁讚許「這就是二代團（2.5代團）的實力」！成員們還讓舞者上台共襄盛舉，和舞者們搭肩圍圈打氣的溫暖畫面全都錄，甚至拱舞者單獨Dance break。Apink和台下Panda互動也相當好，親自帶動唱應援，氣氛嗨到高點。



YouTube網友評價「好久沒看到所有成員都唱得如此完美的安可舞台了」、「在這個行業生存15年是有原因的」、「繼KARA之後再有女團15週年再獲一位」、「好久沒有這麼舒服的安可Live了」、「Apink一直堅持Live的理由」、「雖然是出道15年的大前輩，但是對後輩們低頭打招呼的態度也真的值得尊敬」、「四代確實也有唱得很好的愛豆，但很久沒有這種安全感了」、「Live真的絕了……」。

Theqoo網友則說「不誇張和音源一模一樣」、「呀……這就是歌手啊……」、「鄭恩地瘋了嗎」、「（鄭恩地）喊著謝謝突然高音超帥」、「歌太好聽了」、「鄭恩地理所當然，金南珠也唱太好嚇一跳」、「南珠唱得真好，普美也唱得很好」、「南珠去別的團應該會當主唱」、「看過南珠的音樂劇就覺得很厲害」……等等。

拿下一位後，成員們紛紛在IG發表感想，初瓏寫下：「謝謝大家！我們Panda們最棒了……」南珠留言「Panda們謝謝」、「好久不見了啊，M Countdown獎座」（按：上一次已是2020年的〈Dumhdurum〉），夏榮長文道：「謝謝大家長時間以來的支持與珍藏這份回憶！因為是睽違將近3年才發行的專輯，原本很擔心大家是否還記得我們，但大家給予了滿滿的愛，讓這些擔心都顯得毫無意義，這讓我獲得了要更加努力的動力。剩下的舞台我也會努力唱好、好好完成的。祝大家身體健康，新年快樂！」其他成員也轉發相關祝賀文感謝。



Apink出道15週年還能拿下一位獎座，確實是繼KARA 2022年逢15年重組推出的〈WHEN I MOVE〉之後，K-POP二代女團再創的珍貴佳績。然而絕對不能忘記的是，Apink仍保有K-POP史上紀錄「女團單曲最多一位」，〈Luv〉共拿17個一位，2014年至今仍未被打破。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞