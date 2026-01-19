郑恩地这是「酒都女」上身吧，Ending喊口渴却像倒酒！队友：「Apink无法纯粹漂亮」

Apink郑恩地是演艺圈知名的酒量好的爱豆暨演员，她还有部演员名作叫《酒鬼都市女人们》。近期她回归偶像身分，舞台Ending说口渴，看起来却像「干了酒」喝不够！？

Apink 8日在《M Countdown》带来首个新歌〈Love Me More〉舞台，结尾单人镜头要展现Ending妖精的时刻，其他成员都正经八百对镜头放电或表现露出甜美笑容，就郑恩地挥挥手说不行了，比著水杯的手势表示太渴了得喝水，但「往头顶倒」的动作，却像极了干杯后表明喝完了的姿势XD！令人不禁想起《酒鬼都市女人们》里她爱酒成痴的模样啊！



一周后15日回到《M Countdown》，郑恩地又先是向镜头来个飞吻，但同样露出很喘的样子要求喝水，再次作势将水杯往头顶倒。网友都说郑恩地综艺感、搞笑魂不输其他成员，许多人都不约而笑说郑恩地比较像是想喝酒，也有人说喜欢郑恩地「釜山女孩」式的洒脱帅气，还有人说「第一次遇到『拒绝Ending妖精』」，或是帮郑恩地补充说明「她真的很累」，舞蹈强势之外又要不停飙高音。



▼X网友热烈讨论



其实12日Apink吴夏荣、与郑恩地做客知名广播节目《正午希望曲》，主持人金信英就聊到此便向郑恩地说：「这是世界第一个吧？」金南珠和吴夏荣纷纷附和说：「Apink没办法纯粹漂亮而已。」指的就是Apink没办法乖乖展现漂亮吧，仍会忍不住流露搞笑吧XD。



而昨18日於《人气歌谣》的末放，郑恩地倒完完全全甜美示人啦！虽然看起来还是很喘，但这次没再要求喝水，有队友辅助比了脸颊爱心露出XD脸，可爱不已，后续队长朴初珑趁机宣传演唱会，又表现了二代团上节目总是那么「Chill」，想宣传什么就宣传什么！





Apink圆满结束音放打歌活动，期间得了一冠也是「二代团之光」了，接下来要开展的就是朴初珑宣传的演唱会「The Origin : APINK，於首尔举行，海外粉正期待著海外场的宣布！



