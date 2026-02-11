李帝勳回來了！新劇《勝訴有希望》變「前律師」專收「雜牌軍」，硬槓權勢集團

剛憑《模範計程車3》奪下SBS演技大賞最高榮譽的李帝勳，火速確定下一部作品！

經紀公司COMPANION正式宣佈，李帝勳將主演SBS全新法律劇《勝訴有希望》（《勝券在握》、暫譯/《승산있습니다》），消息一出讓粉絲興奮直呼：「果然是好戲接不完！」



這部劇改編自2018年日本朝日電視台熱門劇《Legal V~前律師·小鳥遊翔子~》，劇情描述一名被吊銷律師資格的主人公，召集一群「問題律師」組成法律事務所，對抗大型律所與權力階層的痛快故事。 不過韓國版有個重要改動：原作女主角將改為男性角色，由李帝勳出演這位被剝奪資格的「前律師」，預計將展現他亦正亦邪、帶領雜牌軍逆襲的獨特魅力。



目前演出陣容也引發期待，除了李帝勳挑大樑外，實力派演員賀營、玉子妍、李在源、趙成夏等人也正在討論出演，有望組成一支充滿個性與故事感的「非典型律師團隊」。



李帝勳近年憑《模範計程車》系列中為弱勢復仇的「地下正義司機」金道奇一角深植人心，如今在新作中再度挑戰遊走法律邊緣的角色，從司機轉戰律師，不變的是對抗權貴的熱血設定，被粉絲笑稱是「從地下正義升級為法庭對決」。

隨著《勝訴有希望》的確定，李帝勳如何詮釋這支「雜牌軍律師團」的領導者，又將與哪些演員碰撞火花，已成為接下來最受矚目的戲劇話題之一。

