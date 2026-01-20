老饕李浚赫揚言「討厭」杜拜Q彈餅乾，卻巡迴5家店品嘗研究！真實原因是「因愛生恨」網笑瘋

男神李浚赫向來以清爽俐落的形象示人，但粉絲都知道，外表清心寡慾的他是不折不扣的「專業老饕」兼「隱藏大胃王」。 私下熱愛美食的他，近日針對風靡全韓的「杜拜巧克力Q彈餅乾」發表了一段既慎重又矛盾的有趣評論，引發粉絲熱烈討論。

近日，李浚赫在粉絲溝通平台聊起杜拜Q彈餅乾，語氣顯得格外慎重：「這是一種需要更多了解和思考的食物。 首先，我分了好幾天、跑了5間不同的店買來品嘗，發現每家店的口味都有微妙差異。 我會再繼續深入研究後跟大家分享（笑臉）」



아니 이준혁 이사람 다섯개의다른가게에서 두쫀쿠투어 즐겨놓고 뭘더알아보겠다는거임 pic.twitter.com/JzSt7ZDwxF — koi (@my1ovehyuk) January 6, 2026

幾天之後，這位「美食研究員」發表了進一步的感言：「大家真的那麼喜歡杜拜Q彈餅乾嗎？ 我也喜歡。 但它也蠻令人討厭的，其存在本身就令人討厭。」

他接著揭曉了「討厭」的真實原因：「如果明明存在，我卻不能吃很多，那還不如不存在。 不過，即便如此，它的存在還是能讓人產生夢想。 （愛心笑臉）」講到最後，原來是對美食「得不到就想毀滅」的告白，因為無法擁有太多而導致的「因愛生恨」XD



이준혁너무웃김

두쫀쿠 좀 더 알아보고 얘기하자던 남자의 심경 변화 pic.twitter.com/D927fED7mE — 리 (@junhyukkkri) January 19, 2026

事實上，李浚赫曾多次分享對披薩、甜食、炸雞等各種美食得熱愛，還曾認真地向粉絲推薦不同口味的洋芋片。 同時，他也是驚人的大胃王，在籌拍《犯罪都市3》為反派角色增重時，曾在10天內增重5kg、3個月內增重20kg，當時他一天吃6餐，甚至可以一口氣嗑掉7包洋芋片。



李浚赫曾坦言，因為是易胖體質，當演員後為了管理身材一直過得很壓抑，甚至以為自己性格本就憂鬱，直到那段爆吃增重的時期，他突然變得非常樂觀，回憶起來都覺得幸福，這才發現原來憂鬱是因為沒吃飽，全是食物在搞鬼！



李浚赫這段矛盾又可愛的感言在韓網瘋傳，網友紛紛留言：「長得像高貴的王子大人，想的事情卻和我們一模一樣哈哈」、「明明吃5個了，還說不能吃太多，我連1個都買不到啊」、「對於杜拜Q彈餅乾產量不足這件事，他比任何人都覺得遺憾」、「居然可以對杜拜Q彈餅乾做出如此浪漫的感想」、「 一聊到吃的，他就變得很有文學性」、「非常認同，與其讓我吃不到，還不如壓根不存在」。



不僅熱愛生活，李浚赫在工作上也馬不停蹄。 2026年他將迎來作品豐收年，預計有三部電視劇與一部電影陸續公開，其中包含由他擔綱主演的《莎拉的真偽人生》及《中了樂透頭獎也要上班》，展現出這位「老饕演員」兼顧工作與美食的極致魅力。





