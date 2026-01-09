王道吉沒登場也超精彩！李帝勳《模範的士3》百變副角色全搶鏡，本週大結局帥氣軍裝登場！

雖然《模範的士3》沒能看到大家最想念的「王～道～吉」登場，但李帝勳在劇中的各種副角色依舊超級搶戲！你最喜歡哪一個呢？

在 EP.1–2 中，為了查明女高中生尹依瑞（車詩妍 飾）的下落，金道奇先是變身為高中班導「黃仁誠」。隨後為了案件前往日本福岡，他又搖身一變成「風雲人物道奇」，憑藉驚人的身手成功打入黑道組織，甚至引起黑道老大松田慶太（笠松將 飾）的注意。沒想到對方不只對他另眼相看，還整個陷入金道奇的魅力中；即使最後揭露真實身分，松田慶太仍深情表示想把「全世界都給他」，讓觀眾笑喊：這集根本是黑道老大愛上我 XD



在 EP.3–4 的二手車詐騙案中，金道奇化身「冤大頭道奇」，先是在賣場刻意製造事故攪局交易，接著又接連購入多輛二手車，成功吸引社長車炳鎮（尹施允 飾）的注意。李帝勳也曾在製作發佈會上透露，在所有副角色中，他最喜歡的就是這個角色，憨厚可愛又帶點笨拙，真的非常討喜。



EP.5–8 的非法體育賭博與比賽造假事件中，金道奇先是變身成「賭神賭王道奇」，甚至豪氣 All in 買下整間健身房；為了深入調查案件，他又化身為歐洲聯賽認可的「排球經紀人羅倫佐·金」，開著復古跑車、說著義大利文，梳著油頭、戴上透明墨鏡，完美展現義大利紳士風範，讓對方徹底上鉤。



來到 EP.9–10，隨著 Yellow Star 公司代表姜珠莉（張娜拉 飾）對練習生的惡性壓榨逐漸曝光，新女團 Elements 成員知安在彩排前夕突然昏倒，出道之路岌岌可危。關鍵時刻，化身「經紀人道奇」的金道奇為了守護孩子們的夢想，霸氣表示：「我替她上！」不只完美記住舞步與走位，還在彩排結束後對著鏡頭擺出經典「結尾妖精」pose 真的帥氣又搞笑！



最後在 EP.13–14 的二手交易詐騙案中，金道奇為了取得高成赫（金成圭 飾）的信任，主動提起自己「過去做過的工作」，其實正是前面所有副角色的集大成，根本是自帶履歷的彩蛋回顧。



而《模範的士3》也將於本週迎來大結局，在今天（8日）EP.15 正式播出前，劇組先公開李帝勳變身為特種部隊軍官「金大尉」的道奇劇照，瞬間吸引眾人目光。由於金道奇在加入「彩虹運輸」之前是軍人，這次回到舊職場也讓觀眾更加好奇。公開的劇照中，金道奇褪去標誌性的夾克，換上筆挺軍裝，展現出截然不同的魅力，帥氣指數再度飆升。



Viu Original 原創犯罪韓劇《模範的士3》將在本週播出結局，香港觀眾記得逢星期五、六晚到Viu緊貼進度。

