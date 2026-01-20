李帝勋《模范的士3》副角色精彩再升级！印象最深是「经纪人道奇」，为女团舞蹈哭著练一个月

在《模范的士3》中，李帝勋的各种副角色依旧超级抢戏！最近在采访中，被问到最印象深刻的副角，他毫不犹豫选了「经纪人道奇」。

在 EP.9–10 女团诈骗案的剧情中，为了揭开 Yellow Star 公司代表姜珠莉（张娜拉 饰）对练习生的恶性压榨，李帝勋化身为「经纪人道奇」。自己负责的新女团 Elements 成员知安在彩排前夕突然昏倒，在这关键时刻，他亲自上场跳舞，李帝勋的不仅舞步几乎媲美女团，还对著镜头摆出经典「结尾妖精」pose ，让观众印象超深刻！



回想当时，他说：「这段偶像剧情，感觉编剧是想用我以前在粉丝见面会上跳舞的经验。压力真的很大，当下想著『原来我得做到这种程度啊』。这集也能让大家关注 K-POP 产业的黑暗面，但（就我个人而言）这可能是再也不会重演的一集。」



李帝勋还透露：「我每周练习两次，几乎哭著练了一整个月。以前完全没用过的肢体动作，需要时间去学会和表现。如果早一点开始练习的话，可以展现更好的面貌，但真的很累。我也深刻体会到女团舞蹈有多难，真的不是谁都能当偶像。」



《模范的士3》大结局中，曾中枪坠落悬崖、生死未卜的金道奇（李帝勋 饰）再度现身，并与第一季主要反派「林女士」（沈素英 饰）的妹妹林福顺一同登场。即便案件看似落幕，这个安排暗示「彩虹运输」的故事尚未结束，也让剧迷猜测是否会有第四季。对此，李帝勋表示：「我想包括我自己在内，彩虹运输的大家都不想就这样说再见！我也很想再见到大家，但目前还没有收到具体讨论内容。就我作为观众的立场，也只能耐心等待。」



