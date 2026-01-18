「美味黑手黨」權聖晙點名《拜託了冰箱》金風、朴恩影、尹男老組隊參戰《黑白大廚3》！孫鍾元委屈喊：為什麼不揪我

《黑白大廚2》日前才剛落幕，Netflix 已火速啟動第三季參賽者招募消息公開後，立刻掀起熱烈討論！

Netflix 在16日通過官方 SNS 表示，已經開始招募《黑白大廚3》的參賽者，不同於前兩季以「個人戰」為主，第三季將升級為「餐廳對決」，同一企業、默契十足的廚師們必須以「4人1組」組隊參賽。官方也明確規定，非同一營業場所的熟人、臨時組隊都無法報名。



消息曝光後，《黑白大廚》第一季獲得冠軍的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙立即在 IG 轉發招募影片，並點名在《拜託了冰箱》合作的金風、朴恩影和尹男老。甚至笑著向金風喊話：「隊長大人，《拜冰》忙內組是不是該整理刀具包了？」



不過成員們的反應也超有戲（笑），尹男老立刻吐槽：「之前你用燉飯把人搞到快瘋掉，現在又要再來一次？」朴恩影也半開玩笑勸退：「我們不是有過不太美好的團戰回憶嗎？算了吧，聖晙啊～」反倒是金風氣勢滿滿回應：「工具都準備好吧！」孫鍾元也表示：「為什麼不揪我？」鄭鎬泳跟著喊聲：「我呢？」權聖晙甚至又說《拜冰》忙內組和前輩組來一場《黑白》對決吧！



但可惜的是，由於第三季規定不能個人報名，也不接受不同店家或朋友臨時組隊，這組「夢幻陣容」實際上幾乎不可能成行。不過看到《拜託了冰箱》廚師們有趣的互動，也讓網友紛紛直呼：「金風當組長太搞笑了」、「好想看安成宰蒙著眼睛，還一本正經地品嚐黑暗料理的樣子」、「朴恩影最好笑 哈哈哈」、「為什麼不能組隊呢」、「不管是什麼，出來一次吧」、「黑暗廚師來了，瑟瑟發抖」、「組長命令下來了，收拾工具吧」、「但是如果他們出演的話，綜藝就會有保障」、「不管是誰出來都會支持你們的」等等。

