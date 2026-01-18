羅PD新綜藝《到底爲什麼要登山》首曝四人合照！李彩玟、ADP Tarzzan、DAY6度云、Car, the Garden挑戰寒冬雪山

一起吃苦就會變親近 XD 好期待會發生什麼有趣的事！

Netflix《到底爲什麼要登山》（대체 등산을 왜 하는 건데?）講述四位從未對登山有興趣的人，首次挑戰寒冬雪山大長征，展開一連串意想不到的搞笑與感動故事。出演陣容包括演員李彩玟、歌手 Car, the Garden、DAY6 成員度雲，以及混生團團體 ALLDAY PROJECT 成員 Tarzzan。



這是羅䁐錫PD繼 《三傻遊肯亞》後，再度與 Netflix 合作。本次節目由他與曾執導《Biong Biong地球娛樂室》第一到三季的朴賢鎔PD共同打造。朴PD表示：「正如俗話說的『一起吃苦就會很快親近』，四位原本素未謀面的男子，在零下20度的雪山上攀登時，彼此關係迅速拉近，這將是節目的最大看點。」他還透露：「大家可以期待看到他們如何感受 K-登山的樂趣，並在過程中成長！」

節目預計在上半年播出，Netflix 方面也公開四人合照，網友也表示：「哇～組合好新穎啊」、「聽說去了雪嶽山，應該很辛苦吧」、「冬季登山初學者們應該很累吧」、「看大家聚在一起，感覺這個組合還不錯」、「李彩玟好帥啊」、「度雲像忙內一樣」、「成員構成好有趣」等。誰會先喊累？誰又會爆笑失誤？山上又會發生什麼趣事？一切都讓人好期待！



