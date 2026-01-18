时隔8年再合体！申惠善、李浚赫主演 Netflix 犯罪悬疑剧《莎拉的真伪人生》前导预告释出，金莎拉多重面貌曝光

由申惠善和李浚赫主演的 Netflix 犯罪悬疑剧《莎拉的真伪人生》确定在2月13日公开！前导预告看起来超精彩啊～

《莎拉的真伪人生》讲述一个即使是假的，也想成为名品的女人「金莎拉」与追踪她欲望的男人「朴武京」之间的故事。这也是申惠善和李浚赫自《秘密森林》之后，时隔八年再度合作，让许多剧迷都相当期待！



剧中，申惠善饰演高级时尚品牌亚洲区总代表「金莎拉」，在上流社会中拥有一定知名度，却始终背景成谜；李浚赫则饰演首尔地方警察厅重案组刑警「朴武京」，个性执著、观察力敏锐，负责调查一桩与金莎拉有关的命案。公开的海报中，一具以包包遮住脸、浑身是血的女性尸体，以及坐在尸体旁的刑警朴武京形成强烈对比，画面一曝光便成功吸引目光。



前导预告展现金莎拉的多重面貌。剧情由一具脸部塌陷、在下水道中被发现的尸体展开，朴武京循著尸体脚踝的刺青及线索追查，确认死者正是「金莎拉」。随著「查不到任何身分纪录，没有『金莎拉』这个人」的提示响起，朴武京全面追查这名身分成谜的女子，揭开她的秘密。另一方面，流著眼泪、低声自问「究竟从哪里开始出了错」的金莎拉画面交错出现，让观众一时难辨真伪。



一边是沉浸名牌购物、过奢华生活的金莎拉；另一边，则是穿破旧衣物、拚命工作、甚至吃客人留下食物的她。极端反差的形象交错呈现，更加深「哪一个才是真正的金莎拉？」的疑问。她那句意味深长的台词——「如果连真假都分不清，还能算是假的吗？」——也为这个被谎言层层包裹的人生增添神秘感，令人好奇故事将如何展开。



