上線兩天即登頂！金宣虎、高胤禎《愛情怎麼翻譯？ 》跨越四國取景美如畫，網讚：越看越有深度

由金宣虎和高胤禎（高允貞）主演的 Netflix 原創系列劇《愛情怎麼翻譯？ 》，在 16 日公開後僅僅兩天，便於 18 日奪下韓國區 Netflix 收視排行冠軍，熱度同時席捲整個亞洲地區。

《愛情怎麼翻譯？ 》由曾執筆《主君的太陽》、《德魯納酒店》的王牌編劇「洪氏姊妹」操刀，將故事焦點對準「溝通與理解」。 故事講述精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎 飾）與國際巨星車茂熙（高胤禎 飾）在彼此語言的轉譯、誤解與碰撞中，最終達成理解與共鳴的過程。



■ 從「不為人知的秘密」開始的跨國緣分

故事從一場荒謬的偶然展開。 茂熙為了追討劈腿的前男友遠赴日本，卻意外讓身處異國的浩鎮撞見她的尷尬私事。 兩人初次交談更是笑點十足：茂熙對著翻譯 App 憤怒連飆韓語髒話，而另一邊浩鎮的手機正好響起韓國通訊軟體 Kakaotalk 獨特的消息提示音，讓彼此在「語言互通」的尷尬瞬間確認了同鄉身分。



隨後，茂熙因一部恐怖片一炮而紅，受邀與日本影星黑澤博（福蒼士汰 飾）出演橫跨加拿大與義大利的約會實境秀，浩鎮則受雇擔任他們的通譯，兩人的秘密與緣分自此正式糾纏在一起。



■ 語言相通，心意卻「解析不可」？

劇集前半部巧妙運用「翻譯」這一素材。 浩鎮能精準轉譯六國語言，卻因受困於舊情陰影，對女人的心思「解析不可」，遲遲無法察覺茂熙的心意; 茂熙雖受萬眾矚目，卻因害怕被拋棄而慣於隱藏真心，對浩鎮的好感表達得極其委婉。

當「直線思考」的男人遇上「曲線表達」的女人，缺乏心靈通譯的兩人不斷產生衝突與誤會。 然而隨著劇情推進，故事從輕快的浪漫喜劇轉向對傷痛的治癒。 浩鎮開始學習傾聽內心的聲音，而茂熙也在浩鎮的陪伴下，試著打破過往不為人知的創傷。



■ 四國美景與感性運鏡：視覺美學的極致

除了細膩的劇本，本作更因跨足日本、加拿大、義大利及韓國四地的壯闊取景而大受好評。 從鎌倉夕陽下的海邊與火車聲，到加拿大神祕的極光湖畔，再到義大利充滿羅曼蒂克氣息的古堡。 洪氏姊妹與導演運用舞台劇般的光影與運鏡，讓每一幀畫面都如詩如畫。





韓國網友紛紛給出極高評價：「背景真的太美了，高允貞簡直是美神降臨！」、「金宣虎變得更帥了耶」、「原本以為只是純甜劇，沒想到越往後看越有深度」。 目前該劇熱度仍持續飆升，勢必將在 2026 年初掀起新一波「翻譯愛情」的韓劇狂潮。



