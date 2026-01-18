上线两天即登顶！金宣虎、高胤祯《爱情怎么翻译？ 》跨越四国取景美如画，网赞：越看越有深度

由金宣虎和高胤祯（高允贞）主演的 Netflix 原创系列剧《爱情怎么翻译？ 》，在 16 日公开后仅仅两天，便於 18 日夺下韩国区 Netflix 收视排行冠军，热度同时席卷整个亚洲地区。

《爱情怎么翻译？ 》由曾执笔《主君的太阳》、《德鲁纳酒店》的王牌编剧「洪氏姊妹」操刀，将故事焦点对准「沟通与理解」。 故事讲述精通多国语言的口译员周浩镇（金宣虎 饰）与国际巨星车茂熙（高胤祯 饰）在彼此语言的转译、误解与碰撞中，最终达成理解与共鸣的过程。



■ 从「不为人知的秘密」开始的跨国缘分

故事从一场荒谬的偶然展开。 茂熙为了追讨劈腿的前男友远赴日本，却意外让身处异国的浩镇撞见她的尴尬私事。 两人初次交谈更是笑点十足：茂熙对著翻译 App 愤怒连飙韩语脏话，而另一边浩镇的手机正好响起韩国通讯软体 Kakaotalk 独特的消息提示音，让彼此在「语言互通」的尴尬瞬间确认了同乡身分。



이사통 호진무희 >>씨발, 카톡>< 두 단어로

서로 한국인인거 알아채는거 뭔가 좋은게

둘이 통역으로 얽힌 관계인데도 불구하고

서로의 첫만남은 품위따윈 개나줘버린 K언어로

이어지는게 좀 특별하게 느껴짐..// pic.twitter.com/IxbWHwWIPf — (@wonflix_) January 16, 2026

随后，茂熙因一部恐怖片一炮而红，受邀与日本影星黑泽博（福苍士汰 饰）出演横跨加拿大与义大利的约会实境秀，浩镇则受雇担任他们的通译，两人的秘密与缘分自此正式纠缠在一起。



■ 语言相通，心意却「解析不可」？

剧集前半部巧妙运用「翻译」这一素材。 浩镇能精准转译六国语言，却因受困於旧情阴影，对女人的心思「解析不可」，迟迟无法察觉茂熙的心意; 茂熙虽受万众瞩目，却因害怕被抛弃而惯於隐藏真心，对浩镇的好感表达得极其委婉。

当「直线思考」的男人遇上「曲线表达」的女人，缺乏心灵通译的两人不断产生冲突与误会。 然而随著剧情推进，故事从轻快的浪漫喜剧转向对伤痛的治愈。 浩镇开始学习倾听内心的声音，而茂熙也在浩镇的陪伴下，试著打破过往不为人知的创伤。



■ 四国美景与感性运镜：视觉美学的极致

除了细腻的剧本，本作更因跨足日本、加拿大、义大利及韩国四地的壮阔取景而大受好评。 从镰仓夕阳下的海边与火车声，到加拿大神秘的极光湖畔，再到义大利充满罗曼蒂克气息的古堡。 洪氏姊妹与导演运用舞台剧般的光影与运镜，让每一帧画面都如诗如画。





韩国网友纷纷给出极高评价：「背景真的太美了，高允贞简直是美神降临！」、「金宣虎变得更帅了耶」、「原本以为只是纯甜剧，没想到越往后看越有深度」。 目前该剧热度仍持续飙升，势必将在 2026 年初掀起新一波「翻译爱情」的韩剧狂潮。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻