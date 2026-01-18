韓媒直批：MAMA盲目出海陷危機，MMA「情懷牌」穩贏！點評本質：誰能讓現場嗨，誰就稱王

K-POP年末頒獎禮的本質，終究是一場「粉絲狂歡」。 哪裡能讓粉絲嗨起來、看得爽，哪裡的聲量就高！2025年的MAMA（Mnet亞洲音樂大獎）和MMA（Melon音樂獎）的對比就超明顯——一個堅持出海卻遇意外縮水，被罵翻; 一個穩守本土狂打「情懷牌」，口碑熱度雙贏。

韓媒《Dailian》指出，年末頒獎禮的核心觀眾仍是偶像粉絲，她們追求的是「能切身感受的現場熱力」。 當頒獎禮一味追求「全球化」而移師海外，卻可能讓本土粉絲產生距離感，甚至因當地不可控因素（如社會事件、安全問題）導致節目誠意大打折扣，反而損及品牌信任。



2025 MAMA再度移師香港，主打「Music Makes One」口號，卻遇上當地大型火災事故。 主辦方緊急取消紅毯、調整節目，連奧斯卡影后楊紫瓊的頒獎環節、以及結合Netflix動畫《K-POP DEMON HUNTERS》的「死神少年團」特別舞台也全數取消。哀悼是必要的，但粉絲怒火難熄：「練習影片也不能釋出嗎？」更多人質疑：「如果在韓國辦，節目會這樣被砍嗎？」這把火也燒向長期爭議：「明明是韓國頒獎禮，為什麼非要到海外辦？」對此，CJ ENM曾解釋，選香港是因為它是「全球粉絲易達的亞洲樞紐」，且能在新地標啟德體育園實現創新演出。 但顯然，這次「海外舉辦的風險」被狠狠擊中。



反觀MMA，在首爾高尺天空巨蛋盛大舉行，精準抓住「粉絲想要什麼」。 最大爆點絕對是 EXO時隔八年登上MMA，連唱〈Monster〉、〈The Eve〉、〈Love Shot〉等熱門曲，最後〈Growl〉前奏一下，全場藝人起身、粉絲齊聲應援，瞬間引爆「三代團團魂」！她們還首度公開新歌〈Back It Up〉，預告強勢回歸。JENNIE的solo舞台同樣殺翻全場，從〈Seoul City〉唱到〈ZEN〉、〈Like JENNIE〉，性感魅力全開，被讚「不愧是女王」。



簡單說，MMA贏在「知道粉絲要什麼」：情懷舞台、高互動性、滿滿的「K-POP慶典感」。 而MAMA雖野心勃勃想當「全球盛事」，卻因海外變數導致核心內容打折，讓花錢、花時間支持的粉絲最失望。



不過，兩大頒獎禮也暴露隱憂：話題還是靠EXO、JENNIE等三代偶像撐場。 2024年的MAMA靠BIGBANG合體衝聲量，2025年的MMA靠EXO回憶殺——難道頒獎禮只能打情懷牌嗎？ 說到底，真正的勝負關鍵，還是——能不能用新企劃，讓正在成長中的4、5世代偶像，撐起一整場頒獎典禮的重量。 比起走最安全的老路，現在的年末舞台，更需要一點冒險與新鮮感了。

