直接不穿上衣！Rain安可台北场大方秀精壮身材让大家看好看满〜见粉丝没有双脚离地，Rain大喊：「我要写进日记！」

韩国舞蹈天王Rain再度降临台北，於1月17日晚间在台北小巨蛋举办《2026 The Rain Tour｀Sill Raining Encore_Taipei＇》演唱会，从一登场就不吝於露出他的完美腹肌，让粉丝们看好看满。





一开场时舞台上出现了跑步机，Rain戴著黑色口罩，没穿上衣仅穿上白色牛仔裤，露出了超壮身材，从一开始的跨步行走，到后来逐渐加快速度跑了起来，接著他跳下跑步机站在舞台中央，由工作人员为他穿上了白色外套，正式揭开今日的表演序幕。Rain走到舞台各角落与全场粉丝们打招呼，甚至摘下墨镜亲切地与大家问候著。





Rain一连带来了「GANG」、「I’m Coming」以及「躲避太阳的方法」三首舞蹈强度非常高的快歌，接下来也与大家问候，他特别用中文说「好久不见」，还不断与大家确认自己的中文发音没问题吗？他也表示这是本系列演唱会的最终场，所以希望能与台北的大家一起开心地玩到翻！接著Rain开始演唱抒情歌曲，索性把上衣外套脱掉，直接露出完美腹肌身材，让大家看好看满。





演唱到了第10首歌曲Rain才舍得穿回上衣，换上了黑色的削肩贴身上衣，他强调自己为了跟大家见面，今天从早上开始就一直在运动，也提醒自己必须保持动作敏捷，运动空档还叫了沙拉来吃，但因为肚子还是饿，所以追加了牛肉面，非常好吃。演唱到他的人气歌曲「It’s Raining」之前他还特别指挥全场做出「嘶〜哈〜」的桥段，让大家一起参与他的演出。





接著Rain突然一本正经的严肃起来，告诉大家他有句真的很想说的话，大家以为是感性告白，没想到他却一脸认真的表情用中文说出「新年快乐，我爱你」，逗得全场大笑。在演唱他的人气夯曲「LA SONG」之前，Rain还分区测试大家演唱副歌的实力，觉得粉丝声音不够大，他甚至一度说要跳过这首歌曲不唱了！表演也差不多了他也该打道回府了。





后来他好不容易指挥音乐下歌，没想到突然又喊停，他指定一位男性粉丝并请他上台，直接问他「你为什么没跳起来？」粉丝相当害羞回应「Sorry」，接著Rain还不断跟那位粉丝确认「你等等会跳吧？」才目送粉丝走下台。而这首歌曲让全场high到最高点，结束后Rain竟说：「那个男生还是没有跳，我今天要写进我日记里面了！」让粉丝们开心大笑。最后他更加码「LA SONG」还走下舞台和粉丝们近距离互动，作为演唱会的最后句点。





